Este lunes entró en vigor HOY NO CIRCULA, ¡tómalo en cuenta!

PACHUCA.- Este lunes comenzó el programa temporal hoy no circula, con el cual pretenden reducir la movilidad del transporte de vehículos particulares, ya que Hidalgo mostró poca reducción en este rubro.

El hoy no circula restringirá movilidad vehicular y limitará el cupo por automóvil para evitar los contagios del virus Sars-Cov-2 en la entidad.

Por lo anterior, los días lunes, miércoles y viernes no circularán los vehículos que tengan números "pares" o cero en el último dígito numérico de la matrícula.

Mientras que los martes jueves y sábados no podrán transitar los automóviles con el último digito numérico en "non" en la placa.

Los domingos serán turnados, en el caso de los automóviles con terminación cero y par no circularán el primero, tercero y quinto domingo de cada mes; en tanto los non, no podrán transitar el segundo y cuarto domingo de cada mensualidad.

Los vehículos con matrículas de otras entidades también están sujetos a las reglas de movilidad, por lo que deberán cumplir con las reglas y en caso contrario se harán acreedores a una sanción económica.

Además, en los vehículos particulares las personas a bordo tendrán que guardar distancia, por lo cual el cupo máximo es de dos pasajeros.

SANCIONES

Las multas van de 10 hasta 500 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA), lo que equivale a 868 y 43 mil 440 pesos, respectivamente. Así lo prevé el artículo 188 de la Ley de Salud.

¿QUIÉNES ESTÁN EXENTOS?

Los vehículos considerados como esenciales quedan exentos de cumplir con las reglas mencionadas anteriormente.

En dicha clasificación están los vehículos de transporte foráneo, interestatal y federal, tanto público como privado, en todas sus modalidades, que transiten en las vías de Hidalgo.

El servicio de transporte de pasajeros o bienes que operen mediante concesiones, que son parte de las actividades esenciales y, por tanto, continúan.

Los automóviles de prestar servicios de emergencia, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, servicios urbanos y de la Procuraduría de Hidalgo tampoco entran en las restricciones.

Las restricciones para autos tampoco aplicarán para la proveeduría de actividades esenciales. Lo mismo con vehículos particulares que transportan a personas con discapacidad o personal de salud, paramédicos y administrativos; en caso de ser necesario, estos deberán exhibir una credencial que los avale como empleados del sector salud.





