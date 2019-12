Encuentran a familia extraviada en Mineral del Chico

Encontraron a una familia extraviada la tarde del jueves en el Mineral del Chico. Los cinco integrantes son originarios de la ciudad Pachuca y llegaron en transporte público.

De acuerdo con la información proporcionada, la familia formada por tres adultos y dos menores de edad llegó a la Estanzuela y continuaron el camino hacia El Contadero, una ruta para hacer senderismo. Sin embargo; luego de varios minutos de caminata perdieron el rumbo entre las veredas.

La familia pidió auxilio a través de la línea de emergencias 911, conecta al C5i desde donde se coordinó el despliegue de policías municipales y estatales; así como el de los elementos de Protección Civil.

Fue alrededor de las 20:40 horas cuando el operativo de búsqueda rindió frutos y se localizó a la familia en la zona de Diego Mateo.

Paramédicos revisaron a la familia y los reportaron en buen estado de salud. Fueron identificados como Gerardo A.G. de 60 años de edad; Gerardo A.S. de 35 años; Ana T. A. de 25 años; Íker O. A.T. de 5 años; y, Arleth A.T. de 1 año 2 meses de edad.

Trascendió que cerca de las 20:30 horas una patrulla de la Policía Estatal sufrió un accidente vial durante el operativo de búsqueda del cual resultó lesionado un elemento de seguridad.

La unidad se salió del camino a la altura de la comunidad El Cedral, municipio Mineral del Chico. De los cinco ocupantes de la patrulla, uno resultó lesionado, por lo que fue trasladado a la clínica del ISSSTE, en la ciudad Pachuca, para su atención médica.

jgp