En suspenso, decisión para posponer elecciones en Hidalgo

"Todavía no hay una decisión al respecto", por parte del Consejo de Salubridad General, declaró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, respecto al tema de posponer las elecciones en Hidalgo, donde se prevé renovar los 84 ayuntamientos.

De la situación, el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés dijo que la decisión deberá de tomarse de inmediato y que el Instituto Nacional Electoral (INE) "debe atraer la elección y postergarla, no hay condiciones de llevar un proceso electoral que no arriesgue la vida de las personas, no hay manera de generar una alta participación, abril y mayo serán meses complicados", declaró al diario Reforma.

De acuerdo con la publicación del diario nacional, el consejero José Roberto Ruiz aseguró que el INE puede tomar ya la decisión siguiendo las medidas anunciadas ayer por el Consejo de Salubridad, en el que prohíbe salir de casa hasta el 30 de abril.

En una reunión que sostuvieron los líderes de los siete partidos nacionales con el presidente del INE, Lorenzo Córdova, acordaron no fijar fecha para la realización de la elección, y que esto se defina una vez que pase la contingencia.

De momento, el INE suspendió todas las actividades referentes a la capacitación y organización del proceso electoral, mientras que están analizando si el registro de candidatos se efectúa en línea.

Lee también en LSR Hidalgo: Se enfrentarán candidatos comunes en 8 municipios

De acuerdo al calendario original, el registro de candidatos está programado del 3 al 8 de abril en Hidalgo y la campaña arrancaría el 25 de este mes, pero, al postergarse todas las fechas cambiarían.

Cabe mencionar que, la organización de la elección requiere de encuestas, movilizaciones y encuentros cara a cara, actividades que dada la emergencia sanitaria no se permiten a fin de evitar la propagación y contagio del covid-19.

Con información de Reforma

jgp