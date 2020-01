En postulaciones del PAN no caben "amiguismos" ni "compadrazgos": Ludlow

PACHUCA.- El exdiputado federal Daniel Ludlow Kuri aseguró que para enfilarse al triunfo en las elecciones de 2020, el Comité Estatal de Acción Nacional debe realizar un trabajo "transparente" y de acercamiento con la militancia para presentar a sus cuadros ante la ciudadanía hidalguense.

"Ya no se trata de amiguismos y porque es mi cuate o porque es mi compadre lo voy a poner. Hoy estamos en una competencia muy difícil, eso ya no funciona. Si no pones a alguien que realmente la sociedad te lo pida, lo vea bien, le tenga confianza, será muy difícil, entonces yo creo que hay que actuar con esa frialdad", expuso.

Cabe recordar que el 19 de abril de 2016, previo a los comicios concurrentes, militantes panistas de Progreso y Cuautepec acusaron a la dirigencia estatal –entonces encabezada por Asael Hernández Cerón– de no respetar los procesos internos para elegir aspirantes e imponer candidatos.

Por otra parte, Ludlow, cónyuge de la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán y quien participó en las elecciones 2018 nuevamente como aspirante a una curul federal, se manifestó en acuerdo de que el blanquiazul abra sus puertas a candidatos externos.

Alguna vez yo lo fui, entonces está bien mientras sea gente que comulgue con los principios, con la doctrina, con la forma de ser de Acción Nacional. Esa gente es bienvenida", señaló.

PUGNAS ENTRE GRUPOS

En agosto, durante el proceso interno del PAN, 68 de las posiciones fueron ganadas por los cercanos a Asael Hernández Cerón y el actual dirigente, Cornelio García Villanueva; mientras, sólo 12 correspondieron a los militantes afines al grupo de la alcaldesa.

Sin embargo, pese a los desencuentros con el diputado local, Ludlow aseguró que el trabajo del partido de cara al proceso comicial debe llevarse a cabo en unidad.

Es una cicatriz que va cerrando naturalmente yo creo, con el tiempo ha habido eso ahí, simplemente es cuestión de respeto con todo el mundo, de poder trabajar con una visión partidista, no de grupos, sino ver por Acción Nacional, ver por nuestros municipios, ver por nuestro estado", expuso.

GUERRA SUCIA

Esta es la segunda vez que el PAN gobierna la capital, pues después del trienio 2000-2003, la Casa Rule regresó a las manos del tricolor; por ello, dijo que el gobierno local se alista para contrarrestar la "guerra sucia".

No están acostumbrados a la alternancia. Están acostumbrados a ser hegemónicos, ser los únicos, tener a todos controlados. Si hay alguien que no esté postrado, se convierte en su enemigo y realizan actos mezquinos sin importarles los ciudadanos", señaló. ?













