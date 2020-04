En Hidalgo habrá sanciones por no usar cubrebocas

PACHUCA.- La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) emitió un acuerdo para establecer el uso de cubrebocas como medida preventiva de alto impacto contra el covid-19, por lo que también dio a conocer los momentos, lugares específicos y quienes deberán usarlo, de lo contrario se sancionará a las personas que no cumplan con esta medida sanitaria.

Junto con la campaña de sana distancia y el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas ahora será de alto impacto para prevenir la propagación del virus Sars Cov2.

La SSH refiere, en el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), que los trabajadores de los sectores público, privado y social, en los que no se hayan parado labores y sigan acudiendo a sus centros de trabajo, deberán procurar usar cubrebocas durante su jornada laboral. Asimismo, en estos espacios se debe dar a conocer los criterios para su uso y promover la elaboración doméstica de estos artículos.

El personal de salud, seguridad pública y quienes presten servicios públicos en el estado deberán utilizarlos durante el desarrollo de sus funciones.

Mientras que quienes laboren en centros de abasto, establecimientos comerciales o en los lugares donde manejen alimentos tendrán que utilizar correctamente el cubrebocas y procurarán que los clientes o visitantes también lo hagan mientras se encuentren dentro de las instalaciones. En caso de que estos últimos no cuenten con cubrebocas, se procurará proporcionar uno para su acceso.

Los choferes de todos de transporte público deberán usar las mascarillas y promover su adecuada utilización a los usuarios, quienes procurarán también utilizarlo durante todo su viaje.

Además, durante el tránsito o desplazamiento de un lugar a otro, el acceso a instituciones públicas o privadas, transporte, centros y cadenas comerciales, las personas procurarán usar un cubrebocas.

En caso de que alguien incumpla todas estas medidas será sancionado por la autoridad sanitaria competente. Estas medidas entrarán en vigor a partir de mañana.

¿CÓMO UTILIZAR CORRECTAMENTE EL CUBREBOCAS?

Para el uso correcto del cubrebocas deben tomarse en cuenta las siguientes recomendaciones:

*Perímetro, recomiendan que se use en espacios públicos en los que otras medidas de distanciamiento son difíciles de mantener.

*Cubrir nariz y boca, y su uso no sustituye las medidas de sana distancia; y tercero, no lo deben usar niños menos de 2 años de edad, personas que tengan dificultades para respirar o que por algún motivo no puedan quitarse la mascarilla sin asistencia.

sjl