Empresarios no dejarán de pagar impuestos como en el norte del país

Espínola Licona explicó que en Hidalgo la situación es diferente porque no es una zona industrializada. (Foto: web)

PACHUCA. – El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola Licona, señaló que no es viable dejar de pagar impuestos, como lo plantearon otras cámaras empresariales del país, ya que, a diferencia de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila o Jalisco, la entidad no es una zona industrializada, señaló.

En entrevista el titular del CCEH precisó que, derivado de la contingencia sanitaria, el sector empresarial insistirá con la prórroga en pagos de tasas impositivas y diferimiento impuestos para que sean cubiertos una vez que culmine la pandemia y se reactive la producción.

Lo anterior, tras argumentar que el sector empresarial en Hidalgo no puede recurrir a la medida de suspender los pagos de impuestos y servicios en los niveles de gobierno como lo realizaron cámaras de comercio de Tamaulipas, Coahuila, Jalisco o Nuevo León.

Lee más en LSR Hidalgo: Hidalgo, sin reducir movilidad; la gente sale a comprar y entretenerse

Espínola Licona explicó que en Hidalgo la situación es diferente porque no es una zona industrializada al nivel de las anteriormente enunciadas, toda vez la entidad vive en un 95 por ciento de participaciones federales, entonces "el invitar a no pagar impuesto a los empresarios hidalguenses es que con los recursos propios del estado no alcanzaría a cubrir ni siquiera el 5 por ciento de las necesidades de la entidad".

El titular del CCEH agregó que hasta el momento la organización que representa no puede determinar el número de empresas o negocios que cerrarán, o en su caso, continuarán al concluir la pandemia.

Sin embargo, indicó que entre el sector el común denominador es de "situaciones difíciles", especialmente luego de que gobierno federal alargó la medida de confinamiento de la población hasta el 30 de mayo, expuso.

Si hay que resolver la pandemia, pero sin olvidar ni dejar atrás, lo económico (...) nosotros lo que pedimos es solidaridad con los empresarios hidalguenses en donde no somos las grandes empresas sino la gran mayoría micro y pequeñas empresas", concluyó.

emh