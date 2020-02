"El Lunares" era representante vecinal en Tolcayuca; se apoderaba de casas

TOLCAYUCA, HGO.- Óscar Andrés Flores Ramírez, alías El Lunares, uno de los líderes de una fracción del grupo criminal Unión Tepito, era el representante del comité de vecinos del fraccionamiento Los amores de Don Juan Téllez, lugar donde vivía y fue detenido la madrugada de este viernes, durante un operativo conjunto de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con el testimonio de un vecino de El Lunares —a quien entrevistó LSR Hidalgo, y que por seguridad se guarda su identidad—, el narcomenudista, que forma parte de la lista de los más buscados por autoridades de la Ciudad de México, tenía como una de sus funciones de representante, reunir y pagar la cuota del servicio de vigilancia de la unidad habitacional.

Flores Ramírez era reconocido por sus vecinos como una persona prepotente, pues su condición de ser oriundo del Barrio Bravo de Tepito intimidaba a algunos.

Luego del operativo del 22 de octubre de 2019, realizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) en la calle Peralvillo, número 33, en Tepito, donde 31 personas fueron detenidas y posteriormente puestas en libertad, donde además las autoridades aseguraron departamentos utilizados como bodegas y casas de seguridad en las que incautaron toneladas de marihuana, kilos de cocaína, otras drogas sintéticas, armas de fuego largas y cortas, así como artículos de santería y huesos de restos humanos, El Lunares decidió resguardarse en Tolcayuca, Hidalgo, desde donde coordinaría sus actividades delictivas en la CDMX.

A solo 20 minutos de Pachuca, a espaldas del panteón municipal y rodeado de campo, en una zona rural se encuentra el fraccionamiento donde habitaba el líder criminal. Su casa se alcanza a ver desde la entrada de la zona habitacional privada: es de dos pisos, color blanca y se distingue por la antena color azul del servicio de televisión de paga, la cual desde lejos se ve en el techo.

En la madrugada de este viernes, elementos de la SSC y de la Semar, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX dieron cumplimiento a la orden de cateo de dos inmuebles del fraccionamiento Los amores de Don Juan, lo que resultó en la detención de El Lunares, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la capital del país y uno de los responsables de la venta y distribución de droga.

No se sabe con exactitud desde cuándo Óscar Flores comenzó a vivir en ese fraccionamiento, pero, de acuerdo con el testimonio, algunos vecinos comenzaron a tener problemas con él porque se apoderaba de casas que no le pertenecían y las utilizaba para rentarlas, no se sabe con qué fines ni a quiénes, lo cual probablemente desemboco que fuera hallado con mayor facilidad.

Algunos veían entrar y salir del fraccionamiento a personas que lo visitaban en camionetas.

Horas después de su detención, El Lunares fue trasladado a la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Alrededor de la 13:00 horas una grúa saco del fraccionamiento una motocicleta deportiva y un automóvil Beetle, propiedad del líder criminal.

Óscar Andrés Flores Ramírez, de 30 años de edad, nación el 5 de octubre de 1989, es oriundo de la CDM, y cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de privación de la libertar personal en su modalidad de secuestro exprés agravado, emitida el 30 de noviembre de 2019 por un juez de la capital del país.

mai