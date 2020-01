Dos lesionados tras volcadura en bulevar Colosio

Dos personas lesionadas resultaron tras la volcadura de una camioneta sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura de la colonia 11 de Julio, en el municipio Mineral de la Reforma, Hidalgo.

El accidente vial se registró la mañana de este viernes cuando una camioneta tipo Ford y otra de marca Toyota chocaron entre sí. Esta última volteó a un costado en la vialidad con dirección al Corredor de la Montaña.

Elementos de Protección Civil municipal atendieron el percance y realizaron las labores correspondientes para regresar la movilidad sobre la vía.

Paramédicos atendieron en el lugar a dos personas, quienes presentaron leves lesiones tras el impacto entre ambas camionetas.

De momento, no se informó sobre la causa que originó el accidente vial; sin embargo, no se descarta que alguno de los vehículos involucrados no haya respetado las luces del semáforo en el cruce vial.









jgp