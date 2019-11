En dos años, 16 casos de trata en Hidalgo

PACHUCA.- En dos años, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) abrió 16 carpetas de investigación por tráfico de personas, las características comunes de las víctimas es que son mujeres, menores de edad. La mayoría de los expedientes fueron iniciados por prostitución ajena y los casos se concentraron en Ixmiquilpan y Huejutla.

Lo anterior, de acuerdo con los datos que proporcionó la fiscal estatal especializada en delitos de trata de personas, Yolanda Samperio Delgadillo, durante la clausura de las actividades que organizó el Congreso local, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La funcionaria refirió que en la entidad la incidencia no es "alta" pero esto no significa que no haya más casos.

Lee más en LSR Hidalgo: Por "promos" aumenta consumo de alcohol en Pachuca: IMPA

Consideró que puede haber diferentes motivos por los cuales las víctimas no presentan una denuncia, como que no se identifique como objeto de delito, que desconozca que está siendo víctima, que ignore a dónde acudir para denunciar o que tenga una relación sentimental con su victimario.

Por ejemplo, Samperio Delgadillo detalló que la mayoría de los casos de Hidalgo en los que trabaja actualmente la fiscalía, los tratantes son los familiares de las víctimas.

En el caso de mujeres y niñas no localizadas en la entidad, la fiscal mencionó que ninguna investigación ha tenido relación con la trata de personas.

Y recordó que la semana pasada la Procuraduría obtuvo una de tenencia de 58 años 11 meses 26 días contra un tratante, a quien se le atribuyeron los delitos de alojamiento con fines de explotación, explotación sexual en su modalidad de prostitución ajena y corrupción de menores.

Asimismo, refirió que al ser los menores de edad el sector más vulnerable, personal de la fiscalía efectúa platicas de prevención en secundarias, que es el grupo más vulnerable para este delito.

Recorremos todo el estado dando pláticas a los menores, diciéndoles en qué consiste el delito, como el tratante trabaja, como las puede captar, que no se pongan en riesgo", mencionó.

Foto: Giovanny Flores

CARÁCTERÍSTICAS GENERALES

Delgadillo indicó que el Protocolo de Palermo define que quien comete el delito de trata de personas es quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, servidumbre o la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.

Sin embargo, en un panorama general dijo que cualquier persona puede ser el tratante, incluyendo consanguíneos o parejas sentimentales. Pues, indicó que los principales métodos para captar a las víctimas son el enamoramiento y falsas promesas de trabajo.

Además, señaló que hay otros grupos vulnerables como las personas indígenas y los migrantes.

"El tratante se aprovecha de las condiciones que rodea a la víctima, como desintegración familiar, violencia dentro de la casa, puede ser física o sexual, carencia de recursos económicos, desintegración familiar. Todas esas condiciones el tratante las utiliza para poder captar y enganchar a las personas", mencionó.

Yolanda Samperio indicó que este delito, en su modalidad de explotación sexual, deja tantas ganancias a los criminales como la venta de armas y drogas.

Foto: Giovanny Flores





emh