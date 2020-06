Distribuidores no consideraron a ciclistas y peatones: organizaciones

La Supervía Colosio no contempla la movilidad de peatones o ciclistas. (Foto: Especial)

PACHUCA.– Integrantes de colectivos y organizaciones ciclistas de la zona metropolitana de Hidalgo y la Huasteca señalaron que los distribuidores y puentes que se construyen no priorizan a ciclistas y peatones.

Así lo enunciaron Ana Daría Torres Meléndez, de la colectiva Pachuca Entre Mujeres, Airosa En Movimiento, y José Matías Durán Gutiérrez, del grupo ciclista urbano Actitud Bi-Ci, durante el foro "Activación Social, hacer comunidad", que la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) realizó este día.

Desde el primer semestre del año pasado, se inauguró la primera etapa de la Supervía Colosio a la altura del Chacón hasta el entronque Policía Federal Preventiva; sin embargo, los trabajos que iniciaron desde noviembre de 2018 no priorizaron la movilidad de peatones y ciclistas, expuso Torres Meléndez.

De acuerdo con la ciclista, las construcciones sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio eran un buen proyecto para impulsar la bicicleta como un medio de transporte y generar carriles compartidos donde converjan tanto ciclistas como vehículos.

Hemos caído en el concepto de hacer una sola vía en donde el ciclista deba de ir, son buenas las ciclovías, pero toda la ciudad es también territorio".

Torres Meléndez agregó que la capital del estado tiene municipios conurbados como Mineral de la Reforma o Mineral del Monte que necesitan tener sendas ciclistas para lograr interconexión entre localidades.

Respecto a las obras en relación con los usuarios de bicicletas, Durán Gutiérrez coincidió que en zona metropolitana se edificaron distribuidores viales que no tomaron en cuenta a los peatones y ciclistas, cuando estos también son usuarios de las vías.

PROYECTOS CICLISTAS DE ACUERDO A LA REGIÓN

Nuvia Reyes Hernández, integrante de la comunidad ciclista de la región Huasteca de Hidalgo, refirió que los proyectos de infraestructura para ciclistas requieren presupuesto, tanto del estado como de los municipios; además de diagnósticos detallados y expedientes contextualizados a cada zona.

Lo anterior, tras ejemplificar que la ciclovía ubicada en Huejutla "no es útil", aun cuando con la inversión de 3 millones de pesos se prometió beneficiar a 4 mil 800 personas, según estimaciones de la activista, quien agregó que actualmente dicha vía "está en condiciones deplorables, a orillas de un río, no hay iluminación y no es segura".

Por tal motivo consideró que se debe realizar un trabajo conjunto entre gobierno y sociedad para el desarrollo de proyectos, así como concientizar al transporte público y particular respecto a que los ciclistas merecen respeto

Luis Ignacio Orozco Juárez fundador de la organización "Chocho Bike", señaló que los programas para la comunidad ciclista deben adecuarse y armonizarse con los reglamentos municipales, toda vez que la geografía de cada zona en el estado es distinta.

En el caso de Pachuca, especificó que se ha priorizado la vialidad motorizada y no así para los que tienen necesidad de desplazase en bicicleta.

sjl