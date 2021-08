Estos 5 diputados son los más faltistas del Congreso

La labor legislativa no puede avanzar en ocasiones por falta de quórum. (LSR Hidalgo)

PACHUCA.-Marcelino Carbajal Oliver, Crisóforo Rodríguez Villegas, Miguel Ángel Peña Flores, Susana Araceli Ángeles Quezada y Rosalba Calva García son los diputados con más inasistencias en las comisiones de las que forman parte en el Congreso de Hidalgo.

Debido a que la inasistencia de algunos diputados locales era constante en las sesiones de las comisiones que integran, una iniciativa para descontarles el día si seguían incurriendo en esta falta fue presentada y aprobada por la LXIV Legislatura.

Los trabajos de las comisiones, donde se materializa la labor legislativa, no podían avanzar en ocasiones por falta de quórum.

La diputada priista Mayka Ortega Eguiluz presentó la iniciativa de reforma al artículo 40 de la Constitución Política de Hidalgo el 26 de marzo de este año y el 2 de julio fue aprobada por unanimidad, con la inasistencia de cuatro legisladores -tres de Morena y una del PRD-.

Por lo que ahora, no solo se les descontara el día a los legisladores que no se presenten a una sesión del Pleno sin causa justificada, sino que quienes no den aviso previo de su inasistencia a una sesión de comisión serán acreedores de la misma sanción. Los diputados tienen un salario mensual de 48 mil 48 pesos, a excepción del presidente de la Junta de Gobierno, que gana 50 mil.

Los diputados Marcelino Carbajal Oliver, de Nueva Alianza, Crisóforo Rodríguez Villegas, de Encuentro Social y Miguel Ángel Peña Flores del Partido del Trabajo son los más faltistas en las comisiones de las que forman parte, con 18, 17 y 14 respectivamente.

A ellos se suman las legisladoras Susana Araceli Ángeles Quezada y Rosalba Calva García, ambas de Movimiento de Generación Nacional, con 14 y 12 faltas, respectivamente.

Siendo los cinco más faltistas durante el primer año de ejercicio constitucional, de septiembre de 2018 a julio de 2019.

Areli rubí Miranda Ayala, única diputada del PRD, no se presentó a 10 sesiones de las comisiones de las que forma parte; Claudia Lilia Luna Islas, del PAN, y Jorge Mayorga Olvera, del grupo legislativo con mayoría en el Congreso local, no asistieron a nueve.

La morenista Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno no estuvo en ocho sesiones en las que tiene voto.

Mientras que Areli Maya Monzalvo, actualmente desconocida por el PAN; la coordinadora de la bancada del PRI, María Luisa Pérez Perusquía; y los integrantes de Grupo Universidad, Rafael Garnica Alonso y Humberto Augusto Veras Godoy, tienen siete inasistencias cada uno.

Le siguen Roxana Montealegre Salvador, con seis. Mientras que Doralicia Martínez Bautista y María Corina Martínez García tienen con cinco cada una; las tres integrantes del partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El coordinador del grupo legislativo del PAN, Asael Hernández Cerón, y el priista Julio Manuel Valera Piedras tienen tres faltas. Al igual que José Luis Muñoz Soto, Lucero Ambrocio Cruz, Noemí Zitle Rivas y Víctor Osmid Guerrero Trejo, los cuatro de Regeneración Nacional.

Tres más de Morena: Armando Quintanar Trejo, José Antonio Hernández Vera y Lisset Marcelino Tovar, así como el diputado del tricolor José Luis Espinosa Silva, tienen dos faltas cada uno. Mientras que la compañera de bancada de este último, Adela Pérez Espinoza solo faltó una ocasión.

Ortega Eguiluz, quien presentó la iniciativa de la sanción, junto con los coordinadores de las bancadas del PES y Morena, Viridiana Jajaira Aceves Calva y Ricardo Raúl Baptista González, respectivamente, son los únicos tres legisladores que no se ausentaron a las sesiones de los órganos colegiados de los que forman parte.

Lo anterior, con base en las listas de asistencias correspondientes al primer año de ejercicio constitucional. Las cuales están integradas en 176 hojas, correspondientes a 135 sesiones, de 29 comisiones que sesionaron.

Los documentos fueron entregados y certificados por Abel Luis Roque López, secretario de servicios legislativos del Congreso de Hidalgo, y fueron revisados y analizados por LSR Hidalgo, quien tuvo acceso a ellos a través de la solicitud de información 00634019 y se encuentran en posesión de este medio de comunicación.

DIPUTADOS CON MÁS DE TRES FALTAS, EN LA TABLITA

Los legisladores que acumulen más de tres faltas consecutivas e injustificadas en las sesiones en las que formen parte serán removidos por el Pleno, a solicitud de la comisión respectiva, y se elegirá al nuevo integrante para suplirlo, así lo estipula el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal.

En la Comisión permanente de obras públicas, desarrollo urbano y vivienda, Mayorga Olvera y Carbajal Oliver faltaron consecutivamente a cuatro y Maya Monzalvo a tres.

Pérez Perusquía no se presentó a cuatro veces seguidas en la permanente de niñez, juventud, deporte y familia.

Ángeles Quezada faltó cuatro veces continuas en Participación ciudadana.

Rodríguez Villegas no estuvo en tres sesiones sucesivas de Derechos humanos y atención de las personas con discapacidad.

El exsecretario general del PES en Hidalgo y Marcelino Carbajal Oliver, quien también fue diputado la legislatura pasada, se ausentaron tres días seguidos a los trabajos de la comisión de Legislación y puntos constitucionales.

A pesar de esta situación, hasta el momento no se ha presentado en el Pleno alguna solicitud para que los legisladores que incurrieron en esta falta sean removidos de alguna de las comisiones de las que forman parte.

SOLO 7 NOTIFICARON SUS AUSENCIAS

De los 27 legisladores que tuvieron faltas en las comisiones que integran, solo siete enviaron oficios para avisar de su ausencia, según la información que entregó el Congreso de Hidalgo.

Garnica Alonso, exalcalde de Apan, envió un oficio avisando que no asistiría a la sesión del 1 de abril de la comisión de Hacienda y presupuesto; Miranda Ayala, la única diputada del PRD, a la del 28 de mayo del mismo órgano colegiado; Carbajal Oliver a la del 4 de junio, y Martínez García, exdirectora de promoción cultural de la UAEH, a la del 17 de junio.

Mientras que Luna Islas, exdiputada federal suplente, a la del 6 de marzo de la comisión de Legislación y puntos constitucionales; Veras Godoy, exrector de la UAEH, a la del 28 de marzo, y Montealegre Salvador, exdirectora de vinculación de egresados de la UAEH, a la del 28 de marzo.

MORENA CON MÁS INASISTENCIAS; DIPUTADOS DEL PANAL, PRD Y PT, FALTISAS

De las siete bancadas de la LXIV Legislatura, la que acumuló más faltas en las sesiones por parte de 16 de sus diputados fue la de Morena, con 91. De estas inasistencias, 14 fueron de la representante del distrito XVI con cabecera en Tizayuca, Susana Araceli Ángeles Quezada, y 12 de Rosalba Calva García, del distrito II en Zacualtipán de Ángeles.

Seguida del PAN, con 20. La más faltista de este grupo legislativo fue Claudia Lilia Luna Islas, con nueve inasistencias.

En tercer lugar está Panal, únicamente conformada por Marcelino Carbajal Oliver, que faltó 18 veces a sesiones. Este diputado de representación proporcional, además de ser el más faltistas en comisiones también lo fue en el Pleno, pues se ausentó ocho ocasiones durante el primer año de ejercicio constitucional, con base en el concentrado de asistencias.

Crisóforo Rodríguez Villegas hizo que la bancada del PES fuera la cuarta con más inasistencias, pues faltó 17 veces a las comisiones que integra. Mientras que su compañera Viridiana Jajaira Aceves Calva asistió a todas.

Del PT, que solo tiene un representante y es Miguel Ángel Peña Flores, acumuló 14 en comisiones. Este diputado fue el segundo con más ausencias en las sesiones del Pleno.

El grupo legislativo del PRI acumuló 13 inasistencias, siete fueron de su coordinadora María Luisa Pérez Perusquía.

Por último, el PRD acumuló 10, de su única representante Areli Rubí Miranda Ayala.

Dentro de las obligaciones de los legisladores que deben asistir puntualmente y permanecer en las sesiones del Congreso y a las de las comisiones legislativas de las que formen parte, con base en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal.

