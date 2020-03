Diputada olvidó compromiso con el PRD: Héctor Chávez

PACHUCA.- El dirigente del PRD Hidalgo, Héctor Chávez Ruiz, consideró que la legisladora Areli Rubí Miranda Ayala, quien hizo pública su renuncia el viernes para registrarse como precandidata de Morena en Atotonilco de Tula, sólo usó al instituto político, pero no mantuvo su responsabilidad con éste.

"Me llevo grandes enseñanzas y grandes amigos que seguirán contando conmigo desde donde me encuentre. Desafortunadamente los encargados de llevar las riendas del partido siguen sin escuchar a su militancia y con viejas prácticas antidemocráticas", externó la congresista con licencia en su perfil de Facebook.

El presidente del sol azteca atribuyó la decisión a que en el proceso de selección de candidatos la dirigencia nacional extraordinaria determinó asignar el género masculino en el municipio pretendido por la actora, el cual fue votado por unanimidad.

"Hay gente que ocupa al partido, lo utiliza y después se le olvida el compromiso con la militancia. El partido ha sido muy generoso con muchas personas, pero al final no son condescendientes y vemos este tipo de acciones. Yo lo que esperaría, es que no hablen del PRD como si no les hubiera dado las posibilidades que se les otorgaron. Siempre hay que ser agradecidos, al final ella tuvo el honor de ser diputada por el PRD", sostuvo.

Según la representante plurinominal, con 16 años de militancia, junto con ella 2 mil 200 afiliados abandonan las filas del sol azteca en diversos municipios con la "satisfacción" de haber dado lo mejor de ellos; no obstante, Chávez Ruiz negó la desbandada y aseguró que sólo ha recibido la renuncia de Miranda.

Aunque reconoció haber respaldado y aportado al trabajo legislativo de la fracción perredista en el Congreso de Hidalgo, dijo que esperaría que no reclamara su curul, en caso de no obtener la postulación en Morena o perder en la contienda electoral.

Lee también en LSR Hidalgo: Por diputados chapulines, Comisión de Legislación se queda sin quórum

"Es algo que discutíamos desde la reforma electoral. Al final ella puede regresar, es algo que está dentro de la ley, a nosotros nos gustaría que al final los espacios de representación proporcional le correspondieran al partido, si alguien determina no representarlo, entonces que se le quitara el puesto y entonces vaya una compañera que tenga compromiso", mencionó.

jgp