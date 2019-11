Detienen a dos por asalto a transporte público en Tula

Dos personas fueron detenidas por la Policía Municipal de Tula luego de asaltar a uno de los choferes del transporte público en la colonia Iturbide de mencionado municipio.

El reporte se recibió la mañana de este jueves en el subcentro C4. Los elementos de seguridad se trasladaron a la calle Liberación Nacional donde se entrevistaron con el conductor de la ruta Tula-Tezontepec de Aldama.

El conductor declaró que dos sujetos abordaron el transporte en la parada de la plaza comercial ubicada en el bulevar Nacional, colonia Iturbide.

Posteriormente, los hombres lo amagaron con un arma de fuego tipo escuadra y despojaron de su teléfono celular y del dinero en efectivo, sin especificar cantidad.

Indicó que observó a los implicados huir e ingresar a un hotel de la misma colonia, lugar donde la Policía Municipal inició la búsqueda y localizó a los presuntos responsables.

Los sujetos fueron identificados con las iniciales J. C. R. C. de 39 años de edad, con domicilio en el Centro de Tula; y J. V. C. de 42 años de edad, vecino de la colonia Rancho Chapultepec, en Jalpa.

Ambos detenidos fueron trasladados a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Tula.

jgp