Después de cuatro años, esto opinan los usuarios del Tuzobús

PACHUCA.- En el segundo semestre de 2019 la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) de Hidalgo puso en marcha la nueva línea de traslado rápido 'Exprés 1' que forma parte del Tuzobús que corre del sur al centro de la ciudad de Pachuca, inauguró un servicio de transporte nocturno e incorporó nuevos camiones que operan al interior de las colonias de la capital; sin embargo, los usuarios siguen clasificando a este medio de transporte como "insuficiente", "tardadizo" e "inservible".

Entre estas opiniones de la población es como comparecerá el titular de la Semot, José Luis Guevara Muñoz, quien este martes acude con los diputados de la LXIV legislatura del Congreso local como parte de la glosa del tercer informe de gobierno.

LSR Hidalgo realizó un sondeo para saber la opinión de los usuarios del Tuzobús, conocer la evaluación que realizan de este transporte desde que se puso en marcha, así como la funcionalidad de la nueva ruta que parte de la estación de Téllez, pasa por la Central de Autobuses y retorna en la Plaza Juárez de Pachuca.

A continuación reproducimos algunos de los comentarios que realizaron:

"La verdad es que desde que entraron estás unidades aquí han sido un caos y no sirven para nada (...) soy ruletero y es un estorbo a nosotros nos ha ocasionado muchos problemas y la verdad para mí no sirve".

(Alfonso León Márquez)

"Es un buen método de transporte, es una buena iniciativa porque es una ciudad concurrida, se me hace útil para que las personas puedan trasladarse a sus destinos".

(Sofía Camargo)

"Siento que tener una sola línea no es suficiente, deberían de empezar hacer una que también pase por Colosio, al Río de las Avenidas o que también lleve a más lugares porque esta nada más abarca el bulevar Felipe Ángeles".

(Gilberto Luna Orozco)

"Yo que no soy de aquí y soy de Actopan para mí es útil porque me ayuda para llegar a mi escuela, la línea exprés que sale de la Central me ha ayudado mucho porque antes tenía que caminar y ahora es más fácil para mí".

(Valeria Sánchez López)

"El Tuzobús para mí es un transporte como cualquier otro y tiene sus deficiencias; sin embargo, habría varias cosas que mejorar y que las autoridades observen y traten de mejorar esos aspectos (...) como la organización en camiones porque a veces como que todos van a una misma dirección y no están distribuidos de una manera en la que tarden menos tiempo en llegar".

(Eduardo Reyes)

"Yo opino que es un transporte en el que a veces le falta un poco más de unidades porque se satura en las mañanas y en horas escolares".

(Marco Antonio)

"Al principio se veía que el Tuzobús era una buena opción y de opción llegó a segundo término porque tiene la misma mala calidad que cuando había el transporte público, las combis, llegó a ser igual, en nada cambió".

(Flor Granillo Hernández)

"En general no lo uso mucho, pero las veces que lo he usado me ha sido funcional, las alimentadoras son las que tardan".

(Ximena)

"Da un buen servicio y más ahorita que ya pusieron la línea uno que va para Téllez porque en esa me voy yo".

(María de Jesús Carrasco Meléndez)

"Utilizo el Tuzobús diario y creo que es ineficiente en cuanto al tiempo, tarda muchísimo, yo por ejemplo estoy al sur de la ciudad por Matilde y para llegar al Centro me tardo como una hora".

(Yared)

