Desdémona, una obra para reflexionar la violencia contra las mujeres

PACHUCA.- La obra de William Shakespeare, Otelo, es contada desde el punto de vista de Desdémona, además de que la adaptación, hecha por organizaciones hidalguenses, no finaliza con el feminicidio de ella, "esta propuesta presenta tres diferentes finales en el que la violencia no es un camino".

En entrevista con LSR Hidalgo Gilberto Hinojosa, Alberto Lara y Tania García, participes en el proyecto Siente Amor Consiente responsables de la obra de Desdémona, explicaron que con la obra adaptada buscan que los asistentes se levanten de sus butacas porque la violencia contra las mujeres "es un problema de todos".

Se ponen a pensar al público ¿qué estoy haciendo yo para perpetuar las acciones violentas que finalizan con lo que sucede a 10 mujeres en el país ahora (un feminicidio)?", expuso Tania García.

La dinámica de la obra permite que el público participe hasta dentro de escena en las funciones, esto pensado en que se pueda ir generando reflexión, ya que es grave "el episodio nacional y mundial que se está viviendo de violencia hacia la mujer" dijeron.

Estamos en un momento en el que ya cualquier sueño de terror que tengas la realidad la supera, al otro día sale en la nota roja", declaró Alberto Lara.

La tragedia de Shakespeare sobre un amor romántico que empieza a tener tintes de violencia y que culmina en un feminicidio, es "un drama humano y desgarrador como el que estamos viviendo ahorita", dijeron los entrevistados.

Por lo cual la adaptación Desdémona tiene tres posibles finales, el primero es la reconciliación de ella con su seno familiar lo que le permite alejarse del final violento que le esperaba según la obra escrita por William Shakespeare, la segunda es la decisión de Otelo por no asesinarla y la tercera es una dinámica con el público, en la cual resuelven un nuevo final.

Cabe mencionar que estas escenas conclusivas no son violentas, ya que los hechos de violencia se tienen que afrontar con otros elementos no violentos, "no es como la ley del talión", explicaron y agregaron que estos temas "se pueden afrontar con mucha fuerza, decisión y firmeza con elementos de contención y prevención".

Si se hace el ojo por ojo, nos llevará a que todos estemos ciegos", explicó Gilberto Hinojosa.

Asimismo, Desdémona usa un discurso popular, puesto que los responsables del proyecto no quieren que no se quede en algo culto, sino que todas las personas lo entiendan. Además, la puesta en escena pone énfasis en rasgos violentos que se ven como "normales".

PRESENTACIONES DE DESDÉMONA

Desdémona se presentará en el teatro Romo de Vivar el 6 y 7 de marzo, el primer día serán dos funciones a las 13:00 y 20:00 horas, mientras que el segundo día sólo estarán a las 13:00 horas.

En estas fechas se presentará la adaptación, así como hay un tiempo llamado "desmontaje", el cual es un espacio de reflexión con el público.

En el proyecto Siente Amor Consiente participan las organizaciones civiles: Ciartes Y Si A.C., Mussa, Yo Te Creo A.C., Dulcísimo Ovario, Nuhusehe, Pacha Verde, Dinamismo Juvenil e Hidalgo Film Fest. Así como la fundación Avon.

Además, dieron a conocer que la puesta en escena va acompañada de una serie de talleres, los cuales se aplican a las comunidades estudiantiles del nivel secundaria, "ya que es cuando los jóvenes forman un criterio y su forma de amar".

Esta obra se ha presentado en el Penal Femenil y el Tutelar de Menores en Pachuca, así como en instituciones educativas.

Sus próximas presentaciones serán en Tenango, Acaxochitlán, Tlahuelilpan, Cardonal, Ixmiquilpan y la capital hidalguense.









