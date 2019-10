Descarta Ortega alianza PRD-PRI vs AMLO

PACHUCA.- El dirigente de la corriente perredista Nueva Izquierda, Jesús Ortega Martínez, descartó apoyar alianzas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el ámbito nacional para formar un frente opositor a Andrés Manuel López Obrador, sino que se pronunció por abrir el sol azteca a cuadros ciudadanos.

El también promotor del proyecto Futuro 21, sostuvo que sería un "error" unir filas por medio de las diferentes fuerzas, sino que la conglomeración de aquellos con pensamiento progresista debe realizarse al margen de las instituciones políticas.

Podamos construir una fuerza que pueda unir los afanes de un sector de los liberales en el país con un sector de la izquierda y que una alianza y un reencuentro se pueda convertir en una gran fuerza que pueda hacer frente a las pretensiones de instalar un régimen autoritario en nuestro país", dijo.

El excongresista presentó un libro en la ciudad de Pachuca, donde estuvo acompañado por los dirigentes del PRD, Héctor Chávez Ruiz, de Nueva Alianza, Juan José Luna Mejía, y Pablo Gómez López de Movimiento Ciudadano.

"Si hoy hacemos una encuesta para preguntar en qué partido político milita o a cuál prefiere, nos encontraremos no con la sorpresa, sino con la certidumbre de que la gran mayoría no se identifica con ninguno. La vía de los cambios no está en la vía de esquemas partidistas, por eso la idea de este reencuentro más que de partidos, de pensamientos", expuso.

FUTURO 21

Futuro 21 es un espacio para personas que no desean afiliarse a ningún partido, pero quieren participar en la política, señaló el líder de Nueva Izquierda, quien expuso que esa propuesta no se superpone al del sol azteca; no obstante, este debe revisar sus desaciertos y entrar a una nueva etapa de su existencia.

Esa es la virtud de ese tipo de agrupamientos, que podemos platicar, discutir y aun con diferencias ponernos de acuerdo en lo fundamental de las coincidencias".

POR EGOS FRACASÓ FRENTE

Ortega Martínez aseguró que el próximo año Hidalgo será una de las entidades modelo sobre la capacidad de los ciudadanos y partidos de construir acuerdos en los municipios, como no ocurrió a nivel nacional con el Frente por México.

De acuerdo con el perredista, aunque al principio se pensó en un proyecto que incorporará a personas no militantes, al final los pequeños egos de los dirigentes en los estados derivaron en que se convirtiera en un reparto de candidaturas y fracasara.





