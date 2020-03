Desatinada y egoísta, así calificó Franco Jara la decisión de AMLO

El goleador de los Tuzos del Pachuca, Franco Jara, calificó de egoísta la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, previa a la declaratoria de emergencia sanitaria pro el riesgo de contagio del covid-19, cuando incitaba a los mexicanos a salir de casa, abrazarse, e incluso él mantuvo sus giras, pese a que en otros países el daño del covid-19 era notable.

"La verdad es que te causa gracia lo que dice (AMLO) porque con los claros ejemplos que estamos teniendo en grandes ciudades y con un nivel mucho más avanzado que nosotros, que un presidente, para cuidar a su pueblo, diga que tenemos que salir a cenar, abrazarnos y vivir nuestra vida normal cuando hay miles de personas que mueren al día, a mí me parece muy egoísta pensar de esa manera.

"La sociedad sigue haciendo su vida normal, salen, van, vienen, entran y la verdad es que se están perjudicando a ellos mismos y a la sociedad. Nos tenemos que ayudar entre todos y que venga el presidente de México y te dé esos ejemplos, la verdad que te descoloca un poco", dijo Jara a Grupo Reforma.

El tuzo, quien cumple dos semanas en aislamiento en su casa de Pachuca, junto a su esposa embarazada y sus hijos, invitó a los mexicanos a tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del virus.

"En Pachuca se suspendieron los entrenamientos, se hace difícil todo pero lo importante es que la familia está resguardada. A mí no me interesa la política ni nada, me interesa el cuidado personal de toda la gente. Soy muy agradecido a México y quiero al país porque aquí mi familia es muy feliz", sentenció Jara.

Con información de Agencia Reforma

jgp