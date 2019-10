Denuncias ante FGR involucran a exalcalde y funcionario de La Reforma

PACHUCA.- Ante la Fiscalía General de la República (FGR) se interpusieron dos procedimientos de tipo penal contra exfuncionarios que laboraron en la Secretaría de Obras Públicas y Finanzas de Mineral de la Reforma durante la administración del exalcalde, Filiberto Hernández Monzalvo, quien también estaría involucrado en estas denuncias, informó Luis Antonio Canales León, contralor de dicho municipio.

De acuerdo con el titular de la Contraloría de la Reforma, hasta la fecha existen dos denuncias penales por hechos delictivos que presuntamente involucran recursos que provienen de la federación, por lo que están radicados en la FGR.

Los procedimientos legales fueron iniciados hace dos meses por presuntas irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la administración del exedil priista, también acusado a nivel estatal por el ilícito de peculado, cuya sanción puede alcanzar hasta los 12 años de prisión.

Asimismo, puntualizó que aun cuando la administración anterior concluyó hace tres años, no hubo impedimento para iniciar el procedimiento, toda vez que el único obstáculo legal consistía en que no existieran los elementos suficientes o la prescripción del ilícito, situación que no ocurrió en ninguno de los supuestos.

Aunque el contralor abundó que no puede emitir la totalidad de la información que guardan las carpetas de investigación, puntualizó que los dos procedimientos legales involucran también a personal que laboró en la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Finanzas del periodo 2012 a 2016.

Sin embargo, las sanciones de la vía penal, son independientes a las penas que podría imponer la Contraloría a través de su Coordinación de Responsabilidades y Situación Patrimonial, ya que tienen facultades a nivel municipal como autoridad resolutoria por la vía administrativa.

Nosotros tenemos la obligación de continuar con la investigación administrativa, que, si en realidad hay una sanción penal o no, no quiere decir que en ese sentido no tendría que haber una sanción administrativa".

Cabe recordar que, en marzo de 2018, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detuvieron al exedil Filiberto, acusado de distraer más de 15 millones de pesos correspondientes a la administración municipal.

SERVIDORES SANCIONADOS

De acuerdo con el contralor municipal, en 2017 cuatro servidores públicos que pertenecen a la administración municipal fueron sancionados, de los cuales uno fue de la Secretaría General, otro de la dirección de Comunicación Social y los dos restantes de la Secretaría de Obras Públicas a nivel municipal.

Todas de carácter administrativo y principalmente por "mal manejo" de documentos y falta de control interno. Las faltas que cometieron estaban previstas en la Ley de Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo.

También se tomó en cuenta el artículo 222 del Reglamento de la Administración Pública de Mineral de la Reforma, que puntualiza que la ´Coordinación de Responsabilidades y Situación Patrimonial´ será la encargada de recibir las quejas y denuncias que se presenten por incumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos del municipio.

emh