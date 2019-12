Debate por aborto, mal enfocado: Menchaca

El senador por Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, señaló que el debate por la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación en la entidad (iniciativa que ya fue aprobada en comisiones en el Congreso local) está mal enfocado.

"Siempre he manifestado mi respeto a la decisión de la mujer para decidir sobre su cuerpo; nada más que yo creo que está, de alguna manera, mal enfocado el debate. A veces se entendería que, con la despenalización parcial del aborto, el que se volviera un Estado promotor y hacerlo una práctica común. Debe ser una decisión muy complicada para una mujer".

En entrevista con La Silla Rota Hidalgo, recordó que ya existen cuatro excluyentes de responsabilidad en la legislación penal, como lo marca el artículo 158: cuando sea resultado de una conducta culposa (como un accidente), de hechos denunciados posiblemente constitutivos del delito (violación), que la vida de la mujer embarazada corra peligro y que el producto presente graves alteraciones genéticas o congénitas.

El Estado mexicano no gana nada metiendo a la cárcel a una mujer que ha pasado por un proceso difícil de una toma de decisión... Respeto absolutamente a quien opina que esto no debería de modificarse, pero forma parte de un derecho humano, forma parte de una discusión que será muy complicado converse unos a otros".

Menchaca Salazar indicó que ha escuchado diversas voces en contra de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), "algunas muy agresivas... pero tampoco he visto algún compromiso, simplemente no están de acuerdo; quisiera escuchar a quienes se opone que digan: a ver yo me voy a hacer cargo de la educación o de las enfermedades de este niño, yo pongo un fondo de tanto dinero para ayudarle a una persona".

El legislador de Morena precisó que es "un tema muy complicado" como lo es la eutanasia y la pena de muerte, "en los que cada uno tiene una postura de acuerdo a su formación y a sus creencias".

"Pero la obligación que tenemos los legisladores es de construir las leyes que nos permitan entender los tratados internacionales, la opinión de las personas y en temas polémicos desde luego que no es fácil, pero se puede construir", refirió.

Mencionó que, en la LIX Legislatura local, de la que formó parte, "sin ningún voto en contra" se incluyó una cuarta excluyente de responsabilidad por daños congénitos, "y no hubo ningún problema porque explicamos de qué trataba".

El también expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado agregó se trata de aprender a respetar el derecho de los demás.

"El que crea que eso no debe de hacerse, pues en la responsabilidad que tenga con su familia pues no lo harán y es muy respetable, pero no obligar a que la ley castigue a mujeres que han tomado esta decisión".

Entrevista completa:

