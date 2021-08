Declaran culpable a ex director de finanzas de SEPH; espera sentencia por peculado

PACHUCA.- El Poder Judicial del Estado de Hidalgo declaró culpable a Jose Antonio T. D., ex director de finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) por el delito de peculado, toda vez que no enteró 126 millones 871 mil 653 pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A las 23:56 horas de este viernes 16 de agosto, los jueces Rafael Souverbille García, Rosa María Escamilla Reyes y Lizbeth Arlene Chávez Rizo, resolvieron que el ex funcionario de Educación Publica causó un detrimento en contra de la administración estatal.

Sin embargo, aún falta la lectura de sentencia programada para el viernes 23 de agosto, en donde se darán a conocer los años que pasará José Antonio T.D. en prisión; para este acto la fiscalía solicita 12 años como pena máxima para esta causa que corresponde al número 355/2016.

En tanto, José Antonio T.D. continuará en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca ya que cuenta con otro proceso penal vigente de la causa 362/2018 por la distracción de 491 millones 333 mil 311 pesos.

Asimismo, falta la individualización de sanciones por parte de los juzgadores, ya que el delito de peculado, fue presuntamente cometido en coautoría con el ex subsecretario de Administración y Fianzas de la SEPH, Pablo P.M.

POR PRIMERA OCASIÓN, FUNCIONARIO DE LA SEPH RELATA LOS HECHOS

Este viernes 16 de agosto se reanudó a las 12:35 horas la audiencia de debate en contra del ex director de Recursos Financieros de Educación Pública, quien laboró durante el pasado sexenio de Hidalgo.

Antes de iniciar los alegatos conclusivos, José Antonio T. D. manifestó a los tres juzgadores su deseo de rendir declaración de manera libre y sólo atendiendo a las preguntas que realizó su abogado Francisco Áureo Acevedo Castro, y no así las del Ministerio Público representado por Lidia Ramírez Cruz.

Antes de tomar el uso de la voz, se dirigió hacia la zona de testigos, a un costado de los jueces se sentó con su uniforme de reo y chaleco café para expresar que en los últimos 30 años laboró en la administración pública “sin violar las normas de los funcionarios públicos”.

Expresó que la acusación por peculado que se desprende de la carpeta de investigación iniciada en su contra tiene elementos “totalmente infundados”.

El ex director de finanzas de la SEPH explicó al Tribunal que en el ejercicio 2014 -año del que se le imputa la distracción de dinero- Hidalgo recibió 8 mil 681 millones 456 mil 680 pesos del fondo federal de Aportación para la Educación Básica (FAEB).

Recurso que ya estaba etiquetado para la nómina de aproximadamente 40 mil 600 docentes y administrativos; sin embargo, faltaba cubrir el pago de 6 mil plazas de trabajadores por lo que se utilizó el recurso del ISR para cubrir dichas necesidades.

Asimismo, relató que en 2014 había un pliego petitorio atrasado sobre incremento salarial y prestaciones que realizaron agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cuyo monto ascendía a mil 600 millones de pesos que debían pagarse.

Lo que quiero decir es que no veo en donde haya distracción, no es cierto que uno maneje el dinero arbitrariamente (…) el dinero que mandaba (de la Federación) no era el necesario para cubrir los servicios educativos”, apuntó.

De acuerdo con el testimonio del hoy declarado culpable, mientras se desempeñó en el cargo del 20 de diciembre de 2011 al 4 de septiembre de 2016, la SEPH recibió de 60 a 70 revisiones por parte de entes fiscalizadores como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), la contraloría estatal y a veces, el SAT; aunque todas las observaciones fueron solventadas, refirió el ex funcionario.

No obstante, el Tribunal consideró que sus declaraciones fueron subjetivas y sin sustento probatorio.

El juicio de José Antonio T.D. es el primero de los ilícitos por peculado de la SEPH que llega a la etapa de juicio oral; sin embargo, aún hay procedimientos penales abiertos en contra del ex subdirector de Recursos Financieros.

