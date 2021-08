Cualquiera puede hacer mantas sobre grupos criminales: Vargas

PACHUCA.- El secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, consideró prematuro calificar como acciones del crimen organizado la lona y el cuerpo, que fueron encontrados colgados en un puente de la Cañada en Ixmiquilpan, el domingo pasado.

Estamos haciendo el análisis para ver si estas mantas corresponden, porque esas las puede elaborar cualquiera, cualquiera puede decir que es de determinado grupo, y eso no quiere decir que sea cierto, usted puede hacer esa manta”, dijo.

Ese día, también se localizó otro cadáver encobijado en la estructura y se distribuyeron 500 volantes que ofrecían una recompensa a quien brindara información sobre el paradero de una lista de personas, presuntamente ligados a estos grupos.

No obstante, el servidor mencionó que es un hecho que “llama la atención”, pero no hay certeza de que se trate de células delictivas con presencia en otros estados, por lo que es “inconveniente” dar ese calificativo, en tanto las instancias de seguridad no lo confirmen.

Aunque reconoció que existen problemas delictivos en esa región del Valle del Mezquital, Vargas Aguilar manifestó que el término “ingobernabilidad” no es aplicable para la zona.

El municipio está trabajando. hay una importante actividad de desarrollo turístico. Todas las actividades se están desarrollando bien. Todas las dependencias están funcionando”, dijo.

No quiso denominar a Ixmiquilpan como foco rojo, sino como área de atención prioritaria en la que trabaja el estado con la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

emh