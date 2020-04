Lanza convocatoria Mineral de la Reforma para reclutar policías

PACHUCA.- El ayuntamiento de Mineral de la Reforma, que preside Raúl Camacho Baños, emitió la convocatoria para pertenecer al equipo de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el cual tiene vigencia hasta el 10 de abril.

El objetivo del reclutamiento nuevos elementos policiales es fortalecer la seguridad en el municipio. Por lo cual convocan a la población "con deseos de superación, vocación de servicio, ética profesional y lealtad a participar en los procesos de reclutamiento, selección, evaluación, capacitación e ingreso.

LOS REQUISITOS

Ser de nacionalidad mexicana; tener de 18 a 35 años; estatura mínima: hombres 1.60 metros, mujeres 1.55 metros; estudios mínimos de bachillerato; no tener tatuajes en áreas visibles; no perforaciones, mujeres sólo aretes.

Asimismo, deberán presentar las constancias de curso de formación inicial y de capacitación de Competencias básicas de la función policial; además de tener acreditados y vigentes las evaluaciones de control de confianza.

Presentar examen de manejo de vehículos; disponibilidad de tiempo para el proceso de reclutamiento y contratación, así como para la aplicación de evaluaciones que se realizaran durante el proceso, son otros de los requisitos que solicita el ayuntamiento de Mineral de la Reforma.

DOCUMENTACIÓN

Acta de nacimiento (original y copia simple); acta de matrimonio y/o acta de divorcio (en su caso sentencia de divorcio); acta de nacimiento de dependientes económicos; identificación oficial (credencial para votar y/o pasaporte vigente original y copia simple); copia de CURP al 200 por ciento; y licencia para conducir vigente.

Así como, una solicitud de empleo con fotografía; curriculum vitae; Cartilla del Servicio Militar liberada (original y copia simple); comprobante de domicilio (original y copia simple); comprobante de último grado de estudios (Bachillerato original y copia simple); Registro Federal de Contribuyentes.

En caso de haber pertenecido a alguna institución policial, fuerza armada o empresa de seguridad privada, los oficios de baja debiendo ser de carácter voluntario, cualquier otro motivo impedirá su ingreso al cuerpo de seguridad de Mineral de la Reforma.

Dos referencias laborales y dos personales; carta de No Antecedentes Penales; constancia de No Inhabilitación; certificado médico expedido por cualquier Institución pública vigente no mayor a 15 días; carta de exposición de motivos para el ingreso.

Además de cuatro fotografías tamaño filiación; cuatro fotografías tamaño infantil de frente con las siguientes características:

Hombres: sin lentes, sin barba, sin bigote, sin patillas, y con orejas descubiertas.

Mujeres: sin lentes, sin maquillaje y con orejas descubiertas.

Los interesados deberán presentar su documentación en las oficinas de la secretaría, ubicada en el fraccionamiento La Providencia.

Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono 771 211 04 31 o presentarse directamente en la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 16:00 horas; atendiendo las recomendaciones de sana distancia.

La convocatoria también puede consultarse en la página web oficial del municipio www.mineraldelareforma.gob.mx.





