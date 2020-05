En contra del "hoy no circula" se manifiestan hidalguenses en CDHEH

PACHUCA.- Pobladores de al menos 11 municipios de Hidalgo se manifestaron en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH) para exigir que el programa temporal "hoy no circula" sea eliminado, tras acusar que en medio de la contingencia sanitaria por covid-19 existe un "autoritarismo" por parte de la policía estatal, quien está a cargo de los retenes para supervisar que los vehículos cumplan con las dispocisiones de restricción vehicular.

Alberto Martínez Morales y Armando Monter, organizadores de la movilización, refirieron estar en contra del hoy no circula, implementado desde el lunes 4 de mayo por la gestión estatal, programa que consiste la restricción de movilidad de autos particulares de acuerdo al último dígito de su matrícula, como medida para mitigar los efectos del covid durante la fase tres de la pandemia.

"Venimos a hacer una denuncia en contra del gobernador Omar Fayad Meneses por estar violando nuestra constitución en el tema de cómo está implementando el hoy no Circula", refirió Martínez Morales, pobladora oriundo de Ixmiquilpan.

Por tal motivo, pobladores de Epazoyucan, Omitlán, Real del Monte, Pachuca, Mineral de la Reforma, Tizayuca, El Arenal, San Agustín Tlaxiaca, Ixmiquilpan, Tulancingo y Santiago Tulantepec, realizaron un exhorto para que se eliminé el programa y se implementen módulos de información sobre la contingencia sanitaria en los puntos de retenes para así evitar que los vehículos particulares sean enviados al corralón.

También propusieron que a quienes no acaten las medidas se les realice una amonestación verbal antes de llegar a las sanciones económicas.

"Las multas que están implementando son un abuso porque no puede ser que existe una multa de 500 a 40 mil pesos por el hoy no circula (...) son autoridades y nosotros las tenemos para que nos sirvan, no para que nos repriman, hay policías que son nefastos porque no sirven para atender a la sociedad y utilizan el uniforme para intimidar la pueblo".

Tras la movilización en las instalaciones de la CDHEH, los inconformes indicaron que inciarían una queja en el transcurso de la semana, tras argumentar que les falta recolectar las firmas de quienes están en contra del programa.

Antes de dicha movilización, el pasado lunes 25 de mayo cerca de 50 personas entre integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y comerciantes de la zona metropolitana de Pachuca, se manifestaron en la colonia Campo de Tiro, afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo para manifestar desacuerdo respecto al programa temporal que restringe la movilidad.

Lee también en LSR Hidalgo: Llama alcalde de Tenango a reactivar tianguis y movilidad vehicular

Mientras que el 12 de mayo ocurrió una movilización similar, pero en el municipio de Tizayuca, donde pobladores de Tizayuca marcharon hasta la presidencia municipal para exigir que el programa "hoy no circula" solo aplique una vez a la semana.

jgp