Poco duró el encanto: Alfredo Adame y Magaly Chávez terminan relación

PACHUCA.- Pese a que ya había un compromiso anunciado y planes para el mismo, Alfredo Adame confirmó que puso fin a su relación con Magaly Chávez, quien es originaria de Pachuca.

Y es que para medios del espectáculo mientras el actor salía de una terminal aérea en la Ciudad de México, refirió que la razón de terminar el noviazgo fueron los caprichos que ella mostraba.

Pues recordó que en una ocasión Magaly Chávez le llamó en la madrugada: 3 horas, para pedirle que le llevara un pay de limón de una conocida cadena comercial: "Es muy caprichosa, no, muy caprichuda", expresó.

En ese sentido, atribuyó la actitud que ha mostrado ella al asentar que se sabe bonita, guapa, con excelente cuerpo "y todo el rollo"; incluso, dijo que la madre de la joven se contactó con él para decirle que la entendiera, pues desde niña posee ese comportamiento.

HAY POSIBILIDAD DE RECONCILIACIÓN, ACOTA

Sin embargo, al ser cuestionado sobre los planes que ya había puesto en marcha con su ahora expareja para contraer nupcias, el actor de TV refirió que "vería", pero mientras tanto asentó que canceló la compra del anillo de bodas.

No obstante, recordó un viaje a República Dominicana del cual ya están los boletos y refirió que en tal podría existir una reconciliación, pero dijo que dependerá de qué tanto ella lo apapache y trate bien.

Pero añadió: "Donde me salga con un capricho de esos me le regreso de República Dominicana y la dejo sola... A ver cómo me pide disculpas y cómo me cuchichea y me apapacha y veré la forma", expresó.

cem