Congreso no justificó el pago de 1 mdp a asesores: ASEH

PACHUCA.- La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) le hizo una observación al Congreso local por un millón 159 mil 986.08 pesos, por la contratación de una consultoría para la elaboración del paquete hacendario 2019.

Armando Roldan Pimentel, titular del organismo fiscalizador, explicó que el Poder Legislativo, a cargo en ese entonces del diputado Raúl Baptista González, no entregó documentación justificativa que acredite los trabajos para prestación de servicios de consultoría, asesoría técnica especializada y acompañamiento en la elaboración del paquete hacendario 2019, durante el periodo del 18 de noviembre al 29 de diciembre de 2018.

Agregó que el área ejecutora no presentó el informe de los resultados obtenidos por los servicios contratados y, además, dijo que el contrato no se realizó en apego a la normativa en la materia y no se garantizó el cumplimiento de dicho contrato, pues este fue adjudicado de manera directa.

Delia Jessica Blancas Hidalgo, secretaria de Finanzas estatal, indicó ayer durante su comparecencia que los asesores que contrataron diputados de Morena habían cometieron un error al haber etiquetado recursos para proyectos municipales y señaló que "le metieron mano al presupuesto", esto luego de explicar que no recibieron 750 millones de pesos de recursos federales.

Con base en la segunda entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la ASEH observó errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y observaciones por solventar de 31 millones 542 mil 334.28 pesos.

En total fiscalizaron a 87 entidades: el poder Legislativo y Judicial; 31 entidades del sector paraestatal y organismos autónomos; 38 municipios, y 16 organismos descentralizados municipales.

El Legislativo debe solventar el millón 159 mil 986.08 pesos que le observaron; las entidades del sector para estatal 4 millones 283 mil 524.24; los municipios 24 millones 445 mil 976.85, y los organismos descentralizados un millón 652 mil 847.11.

emh