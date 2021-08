Congreso de Hidalgo, con el mayor aumento presupuestal del país

PACHUCA.- El Congreso de Hidalgo se aprobó el mayor aumento en su presupuesto de egresos de 2018 a 2019 en todo el país, así lo revela la investigación La austeridad sigue sin llegar a los congresos locales: Informe Legislativo 2019, realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Para 2018, los diputados locales de la LXIII Legislatura, con mayoría del PRI, se autorizaron un presupuesto de 132 millones 489 mil 711 pesos.

Mientras que la legislatura LXIV, ahora con mayor representación de Morena, se aprobaron para 2019 un aumento del 62 por ciento, por lo que este año disponen de 214 millones 893 mil 541 pesos.

El congreso local de Chihuahua fue el segundo con un mayor aumento presupuestal para este año, pues en 2018 se autorizaron 361 millones 867 mil 494 pesos y para este año 432 millones 874 mil 863, lo que significa un incremento del 19.6 por ciento.

Mientras que el de Baja California se autorizó 568 millones 822 mil 662 de pesos para 2019 y 498 millones 822 mil 622 para 2018, en total hubo un aumento del 14 por ciento.

El estudio también revela que, en 2018, el Congreso de Hidalgo ejerció más recurso de lo planeado, pues tuvo un sobregasto de 11 millones 678 mil 635 pesos, por lo que en total devengó 144 millones 168 mil 346 pesos.

En septiembre de 2018, la LXIV Legislatura asumió el control del Poder Legislativo en la entidad. El informe no detalla si el sobregasto se ejerció durante la actual o anterior legislatura.

Del presupuesto ejercido el año pasado, el Congreso local gastó el 46 por ciento en servicios personales, que incluyen la nómina de los legisladores y demás personal; cinco por ciento en materiales y suministros, y 49 en servicios generales.

Para este año, en total el Poder Legislativo dispone de 311 millones 774 mil 462, de los cuales 96 millones 880 mil 921 pesos le corresponden a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, el IMCO propone que para reducir el costo de los congresos y hacer más eficiente el gasto estatal es necesario que los diputados locales establezcan parámetros para la aprobación del presupuesto del Legislativo, pues subraya que en México el costo al erario público de un legislador es de 1.35 millones de dólares, mientras que en España, por ejemplo, apenas de .48 millones de dorales.

También recomienda no gastar más de lo presupuestado, ya que el año pasado 23 congresos locales gastaron mil 233 millones de pesos adicionales a lo etiquetado.

Así como no gastar en lo que no deben, como otorgar ayudas sociales, que en el caso de Hidalgo no sucedió durante 2018, según el informe.

