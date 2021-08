Congreso revisa caso de difamación a ciudadano

En el Estado de México no estaba vigente el delito. La Procuraduría (General de Justicia de Hidalgo) tuvo que pedir apoyo al Estado de México para que me detuviera y me tuvieron que haber juzgado allá, pero mañosamente, sin pedirme identificación y comprobar que era yo, me subieron a su patrulla y me trasladaron a Hidalgo y en la entidad me pidieron mis papeles”, mencionó.