Confirma TEPJF multa a Morena Hidalgo por 800 mil pesos

PACHUCA.- La Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este jueves la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena Hidalgo por 801 mil 208.3 pesos, derivada de la revisión de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018.

La Unidad Técnica de Fiscalización sancionó al organismo de izquierda con 578 mil 197.27 por saldos de cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año de 2017. Asimismo, omitió presentar un aviso de contratación por un monto de 272 mil 151.62 pesos, entre otros.

Asimismo, omitió llevar a cabo el registro contable de 652 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizaron las mismas, señala el acuerdo INE/CG470/2019.

En el recurso de apelación ST-RAP-27/2019, la agrupación señala que no está tipificado en la ley realizar gastos sin objeto partidista; no obstante, el marco normativo sanciona que no se disponga el recurso para los fines para los que le fue entregado.

Asimismo, Morena refirió que el INE limitó la clasificación de los gastos sin objeto partidista a una "mera interpretación", pero los magistrados señalaron que la irregularidad se actualiza según cada caso cuando, de la revisión de los registros contables no se advierte el beneficio o vínculo con el partido.





