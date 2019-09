Concluyen audiencias intermedias de exfuncionario de Educación en Hidalgo

Pablo P.M., ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. (Foto: web)

PACHUCA.- Este jueves culminó la última de las audiencias intermedias en contra de Pablo P.M., ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEPH) de Hidalgo, acusado en tres causas diversas de distraer más de 686 millones de pesos; todos los procedimientos penales están a la espera del juicio oral.

En los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución de Pachuca se efectuó la audiencia intermedia de la causa 362/2018 del exfuncionario de Educación, la cual fue presidida por el juez Víctor Manuel Portela Ortíz.

En dicho procedimiento penal se le acusa al exsubsecretario de distraer 491 millones 333 mil 311 pesos, dinero perteneciente de la administración pública y con el cual se debía pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En esta audiencia intermedia la defensa del imputado representada por José Manuel Quintanal García ofreció pruebas periciales y documentales, por lo que en esta ocasión a diferencia de las causas 354/2016 y 355/2016, la defensa no será pasiva.

Aunque el juez ya determinó la apertura de juicio oral, la fecha aún no fue definida, toda vez que el acusado cuenta con dos amparos con los que busca la protección de la justicia federal.

Al respecto, el abogado Quintanal García abundó que la causa 362/2018 y la 355/2016 quedan suspendidas en tanto no se resuelva el juicio a nivel federal; de igual manera, agregó que la clasificación jurídica por peculado refiere al desvío para sí o para "otros", por lo que la defensa insistió que el Ministerio Público no ha probado ese supuesto, por lo que, agregó, su "representado no cometió el hecho delictuoso por el cual ahora se le está acusando".

Respecto a la actuación de los jueces adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, refirió que "le han dado un pleno valor probatorio a ciertas circunstancias" aunque la defensa considera que "no tienen un peso como tal".

Quintanal García argumentó que la distracción que se le imputa al ex funcionario de la SEPH es referente al pago de impuestos; sin embargo, puntualizó que el dinero "no se fue a las cuentas personales que (Pablo P.M.) haya tenido un enriquecimiento ilícito o un desvío para sí".

Cabe recordar que las dos causas restantes equivalen a una distracción de 68 millones 795 mil 10 pesos y 126 millones 871 mil 653 pesos, a que en suma con audiencia desahogada este día por más de 491 millones; suman 686 millones 999 mil 974 pesos, todos los procedimientos ya culminaron su etapa intermedia.

