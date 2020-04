Con melodías músicos envían llamada de auxilio al gobierno de Hidalgo

Pachuca.- Hoy a mediodía, músicos se manifestaron en Plaza Juárez para exigir apoyos económicos al gobierno del estado debido a que carecen de ingresos económicos derivado de las medidas restrictivas en bares, festejos o actos públicos que implementaron las autoridades para evitar la propagación del covid-19.

Desde mariachis, hasta conjuntos de música tropical, norteños, bandas de viento, tríos y solistas interpretaron dos canciones por cada género musical ara demandar apoyos.

Ángel Cruz Salinas, integrante del grupo de música andina Los Yaravis, refirió en entrevista con LSR Hidalgo que no solo los 10 músicos que conforman la agrupación se quedaron sin ingresos, sino que también hay personal operativo de audio que carecen de sueldo.

La mayoría de los eventos que teníamos en puerta fueron cancelados. Los salones donde estábamos contemplados no abren. Necesitamos apoyo para que podamos seguir adelante, porque todavía falta un mes".

Asimismo, refirió que antes de la pandemia los recursos se generaban cada ocho o 15 días y las afectaciones se reflejan en la adquisición de productos de la canasta básica para los que tienen dependientes económicos.

Sí afecta el no tener un ingreso, porque teníamos evento cada quince días, cada semana y de ahí íbamos sacando, la situación nos está apretando porque los precios de los productos básicos los han elevado".

En el caso de Narciso Ramírez, líder del grupo de música norteña Añoranza, refirió que desde hace un mes y medio no tienen trabajo en bares o restaurantes, ya que los inmuebles están cerrados.

"Sí nos está afectando demasiado porque dependemos de este trabajo, nos dedicamos a tocar en los bares, la gente y los clientes no van, ha bajado la demanda, nos ha dejado sin recursos. No tenemos dinero y nos hace mucha falta en nuestras familias porque nosotros dependemos de este trabajo y no tenemos otro oficio".

Al respecto, Camerino Hernández Hernández, quien toca como solista desde hace 27 años, narró que los comercios especialmente los inmuebles de comida están cerrados por la contingencia.

Nosotros dependemos de los bares, de los mariscos, de las barbacoas, entonces ahorita todo está cerrado. Salimos y buscamos un sostén para la familia, pero los restaurantes están cerrados, en ocasiones no sacamos ni para la gasolina", dijo.

Desde antes del mediodía y hasta el momento, los músicos continúan en Plaza Juárez tocando frente a la sede del gobierno estatal.

jgp