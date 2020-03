Con cubetas para lavar manos, gel y guantes, trabajan tianguistas

PACHUCA.- Pese a que ayer el gobierno de Hidalgo declaró el inicio de la fase dos de la contingencia por la pandemia de covid-19, tianguistas de Mineral de la Reforma continuarán laborando con medidas preventivas como guantes, gel antibacterial y distancia entre puestos, informó el líder de los ambulantes, César Lemus Arias.

A través de un video que difundió el representante de los vendedores de tianguis como Los Tuzos, El Saucillo, Pradera Virreyes y 11 de Julio, refirió que dichas zonas de comercialización continuarán funcionando con medidas de prevención sanitaria, tras argumentar que los informales "no tienen la posibilidad" de suspender sus actividades laborales.

Lemus Arias puntualizó que en cada tianguis de la Unión de Comerciantes Ambulantes de Mineral de la Reforma implementó en sus puestos el lavado continúo de manos, gel antibacterial en los mostradores, así como guantes y la "sana distancia" que recomienda el gobierno federal.

"Lo único que queremos es subsistir, no estamos buscando espacios de esparcimiento, estamos buscando un espacio para mantener a nuestras familias (...) vamos a seguir trabajando los tianguis, con todas las medidas de seguridad, no podemos dejar de trabajar, no tenemos esa posibilidad", refirió.

Asimismo, recordó que este 31 de marzo en solidaridad con sus homólogos de Pachuca –quienes fueron retirados de la vía pública- se manifestarían en negocios que presuntamente son propiedad de la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán; sin embargo, acotó que los comerciantes se desistieron para evitar problemas de salud pública.

No obstante, Lemus Arias previó que una vez que pase la pandemia de covid-19 realizarían la movilización.

DATO

A pesar de las medidas que implementaron los ambulantes, en la penúltima semana de marzo el director de Protección Civil de Mineral de la Reforma, Elías Daniel Corona de la Torre, refirió que los tianguis de Pachuquilla, Forjadores y dos que se ubican en la colonia Providencia registraron una disminución de afluencia de hasta 70 por ciento.

