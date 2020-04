Con 9 años, Edahi expone en foros problemáticas sociales de Nopancalco

PACHUCA.– A sus nueve años de edad, Edahi sabe que las drogas son una problemática presente en San Pedro Nopancalco, localidad de Pachuca donde los niños de su edad no pueden salir a jugar a los parques, porque los espacios públicos han sido invadidos por la inseguridad, por ello, desde el año pasado ha participado en distintos foros para exponer la situación que enfrenta la niñez de la localidad donde es oriundo.

"Hay veces que algunos menores de edad están por algunas partes fumando o algo así y eso es una problemática porque las drogas no son para menores de edad, los jóvenes toman y están ahí en las canchas, no dejan pasar a otras personas y menos a los niños".

Edahi Santander Villegas tiene dos cosas muy claras: la primera, que estudiará para ser biólogo marino, la otra, que los infantes deben ser amados, protegidos y guiados.

El pequeño ha participado ha participado en foros de Hidalgo y la Ciudad de México para exponer las problemáticas que enfrenta la niñez de Nopancalco.

De entre sus exposiciones, la que más recuerda es la de agosto de 2019 en la Ciudad de México, cuando expuso que un entorno con personas consumiendo sustancias tóxicas s un ambiente desfavorable para que los niños y niñas puedan salir.

También abordó la problemática de acoso escolar de forma verbal entre menores de edad, en Encontrar-nos con niños, niñas y adolescentes, evento efectuado en Hidalgo el 19 de noviembre de 2019, en el marco de la celebración de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño.

"A veces en mi escuela hay una problemática porque algún niño o niña escogen un color, algunos de los compañeros no les gusta y empiezan a burlarse, por ejemplo, si una niña escoge el color azul o un niño escoge un juguete rosa, los demás se empiezan a burlar, pero yo les digo que no hay color para niños o para niñas".

Edahi planea continuar su preparación escolar y en materia de derechos humanos para ser portador de información y evitar maltrato hacia los infantes.

"Quiero decirles a las demás personas que tienen que cuidar a sus hijos, que los niños y jóvenes no se deben estar drogando porque no le hace bien a su salud y deben de promover sus derechos (...) quiero que los niños y niñas declamen sus derechos, que sean libres y que no los maltraten porque ellos tienen derecho a eso y tienen que decirlo".

Por ello, adicional a sus actividades escolares de cuarto de primaria, gusta de prepararse y estudiar los derechos de la infancia para propagar el mensaje de vivir en condiciones de bienestar y desarrollo integral.

Que como lo enuncia el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que data del 4 de diciembre de 2014, los infantes deben vivir libre de violencia, con derecho al descanso y esparcimiento, de participar y tener libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura.

DATO

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), informó a través de su balance anual 2019 publicado a principios de este año, que Hidalgo cuenta con una tasa de trabajo de 12.6 entre la población de 5 a 17 años. Mientras que el promedio previsto a nivel nacional es de 11.0

Entre otras numerarias, también reportó que existían 59 menores de edad desaparecidos al corte del segundo semestre de 2018, además de 8 homicidios contra personas menores de 17 años.





