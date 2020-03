¿Cómo lidiar con el estrés en momentos de crisis?

El aislamiento, como medida preventiva para evitar la propagación del covid-19, se ha implementado a nivel mundial; e Hidalgo, no es la excepción.

Al igual que en el resto del país se han cerrado negocios, escuelas, gimnasios, se cancelaron eventos, actividades sociales; esto en ocasiones genera conflicto en la mente humana.

Vivir dentro de cuatro paredes no es fácil. No permitas que la ansiedad y el estrés acaben contigo, lee las siguientes recomendaciones y has de tu estadía en casa el mejor tiempo.

COMUNÍCATE

Es normal sentirse triste, estresado, confundido, asustado, o incluso enojado durante una crisis, sea cual sea.

La mejor forma de lidiar con las emociones y sentimientos es comunicarlos. Si bien, permaneces en casa no cortes la comunicación con tus amigos, familiares y aquellas personas que te hacen sentir bien.

Aprovecha las herramientas que te brinda la tecnología y realiza videollamadas, así no solo escuchas a tus seres queridos sino también puedes verlos.

NO TODO LO QUE CIRCULA ES REAL

Durante este periodo de contingencia habrá quienes tomen ventaja de la situación y comiencen a generar pánico entre la población al emitir falsos mensajes.

Ten cuidado de todo lo que escuchas o lees, corrobora la información antes de compartir. Mantente actualizado únicamente con las fuentes oficiales como las autoridades gubernamentales y la Secretaría de Salud.

GENERA TU PROPIO LUGAR FELIZ

Es verdad que suena a cliché de película, pero la realidad es que en momentos difíciles siempre es bueno mantener la mente quieta, clara y presente. Que mejor que hacerlo conectándote con aquello que te trae buenos recuerdos.

Utiliza también tus habilidades para ocuparte en actividades que disfrutes realizar, pintar, cantar, ejercitarte, meditar, bailar, leer y ayudar a tus emociones a regresar a su estabilidad.

MOMENTO DE RECUPERACIÓN

El hecho de estar en casa no significa que no puedas llevar un estilo de vida saludable. Al contrario, aprovecha este momento para preparar tus propios alimentos, comer en horarios definidos y distribuir el tiempo para convivir en familia, realizar actividades recreativas y descansar.

Mantener el equilibrio en tus alimentos, las horas de sueño y actividades físicas-mentales, bajará tus niveles de ansiedad y te mantendrá libre de estrés y de enfermedades.

TOMA DISTANCIA

Es cierto que es esencial mantenerse informado y actualizado de la situación que se vive no solo en Hidalgo, sino en México y el mundo, pero trata de hacerlo también con medida.

Evita exponerte las 24 horas del día a noticias sobre el tema y cuida también las fuentes de dónde lo haces.

Lee también en LSR Hidalgo: Yoga en línea, la opción para los días en casa

Dale un break a tu cerebro y lee otra información, ve alguna película, serie o programa.

CERO DEPENDENCIAS

Someterse bajo mucho estrés o ansiedad generará conductas cero saludables en tu cuerpo. No caigas en la tentación y controla tus emociones.

Puedes practicar un poco de ejercicio físico, de respiración o incluso comunicarte con un médico de salud física o mental, de acuerdo a tus necesidades, pero evita consumir o ingerir sustancias tóxicas, alcohol, cigarros o comidas en exceso.

Lee también en LSR Hidalgo: Edna: con dos niños la cuarentena es estresante

La situación pasará y debes regresar al mundo renovado, con nuevas metas, retos y esperanzas, pero mientras eso pasa cuida tu salud, sigue las medidas preventivas y aprovecha el espacio contigo y tu familia. Tomate un respiro y dale un respiro al mundo.









jgp