Coahuila y Edomex compiten con Hidalgo para construir vagones del Tren Maya

PACHUCA.- Elías Pardo Sánchez, presidente de la Asociación de Industriales de Ciudad Sahagún, informó que además de Hidalgo, el Estado de México y Coahuila buscan construir los vagones del Tren Maya, aun cuando el año pasado el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador señaló que sería la empresa Bombardier la que se encargaría de la ejecución de los trabajos.

El 30 de septiembre de 2018, López Obrador visitó Hidalgo en su calidad de presidente electo y antes de tomar la posesión del cargo, durante su gira de agradecimiento anunció que los vagones del Tren Maya serían construidos por la empresa canadiense Bombardier, ubicada en Ciudad Sahagún, Hidalgo.

Lo anterior, tras referir que fue un compromiso que se acordó con el gobierno estatal y los representantes del sector empresarial para que existiera "trabajo en Hidalgo".

Respecto al avance, el empresario precisó que el tema se trabaja con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) estatal, quien es la intermediaria de los industriales con el gobierno federal.

Pardo Sánchez refirió que a finales de octubre la Asociación Mexicana de Ferrocarriles realizará un recorrido en Ciudad Sahagún para conocer las empresas: Bombardier, ASF-K y Greenbrier, todas fabricantes de la industria ferroviaria.

A las que se le unirían empresas de proveeduría local; es decir, en total estimó que 65 empresas podrían estar involucradas en la fabricación de los vagones con una generación aproximada de 12 mil empleos.

Estamos compitiendo con dos estados, número uno es Coahuila, ellos tienen una empresa muy importante que también está en el Estado de México, no nos podemos dormir porque nos pueden quitar el proyecto", dijo.

El Tren Maya será un servicio de transporte férreo que interconectará las principales ciudades y zonas turísticas de la península de Yucatán, cuyas características, de acuerdo con el proyecto, es una locomotora de biodiesel híbrida con una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora.

La planta de Bombardier en Ciudad Sahagún hace líneas metálicas, cabinas de pintura, diseño, fabricación y servicios de carros de metro, además de ensamble final de locomotoras de carga.

De acuerdo con su página oficial, Bombardier realizó 61 por ciento de la flota que actualmente corre en el metro de la Ciudad de México, así como 74 por ciento de la flota del Sistema de Tránsito Urbano en Monterrey.

En la segunda semana de agosto de este año se dio a conocer que las empresas Ingeniería y Sistemas, S. A. de C. V.; Daniferrotools, S. A. de C. V.; Geotecnia y Supervisión Técnica, S. A. de C. V., y Key Capital S. A. P. I. de C. V., ganaron la licitación para hacer los estudios de ingeniería básica del Tren Maya.

