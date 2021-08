Claves para entender el caso de Cipriano Charrez

PACHUCA.- Dos carpetas de investigación, la detención en la Ciudad de México, señalamientos contra autoridades estatales, la disputa con su hermano, quien lo acusa de intentar estrangularlo, la huelga de hambre y su estado de salud son algunos de los hechos que intervienen en los procesos penales que se le sigue al exdiputado federal Cipriano Charrez Pedraza.

El viernes, su aseguramiento en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, en Bucareli, Ciudad de México, se hizo viral por videos captados por quienes presenciaron el acto, y el sábado concluyó la audiencia inicial después de 16 horas.

1.- SU HERMANO LO ACUSA DE QUERER ASESINARLO

Charrez enfrenta dos procesos penales: el primero, la procuraduría estatal señaló que existían elementos para presumir que era el conductor de un vehículo involucrado en un incidente de tránsito el 6 de octubre de 2018, que dejó un joven sin vida.

Por este, se realizaron dos audiencias iniciales –17 y 19 de septiembre– a las que no asistió con el argumento de que estaba enfermo de salmonelosis y porque el Ministerio Público (MP) le notificó a destiempo la fecha de la misma.

Sin embargo, el viernes fue detenido por el delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa (causa 648/2019), pues su hermano Pascual Charrez Pedraza afirmó que el 1 de septiembre a las 21:00 horas fue sacado de su domicilio por éste y tres personas más, lo acusó de golpearlo, amenazarlo e intentar ahorcarlo con su brazo izquierdo, mientras utilizaba el derecho para hacer presión. Posteriormente fue tirado al suelo y los otros sujetos le dieron patadas en las nalgas, sostuvo el MP en la audiencia.

El Ministerio Público refirió que cuenta con el testimonio de un sobrino y otras personas presentes, quienes supuestamente escucharon que Cipriano le dijo a Pascual “Vales para pura madre. Te voy a matar, hijo de tu pinche madre. Hasta aquí llegaste, perro. Ya te tenía ganas, te vas a morir”. Supuestamente fue este testigo el que intervino para ayudar a Pascual.

2.- HUELGA DE HAMBRE

En un comunicado, Charrez Pedraza informó que inició una huelga de hambre y atribuyó a su “lucha” por las comunidades indígenas el segundo proceso penal por el que está preso.

Durante la audiencia, pidió que se le permitiera a su médico particular acudir a revisarlo, pues sigue su tratamiento contra la salmonelosis. El MP solicitó verificar el parte médico con el que se le diagnosticó su enfermedad.

3.- SEÑALA DETENCIÓN ILEGAL

La defensa del exdiputado federal pretendía que se declarara la nulidad de la orden de aprehensión, pero la juez se la negó. Los abogados del exedil argumentaron que la detención se dio en condiciones ilegales porque los agentes no se identificaron, no le indicaron cuál era el delito, le impidieron comunicarse con sus familiares y Charrez no fue presentado inmediatamente ante el juez de control.

Asimismo, en su declaración, Charrez aseguró que lo encapucharon y uno de los agentes le colocó el brazo en el cuello. Por los hechos, la juzgadora ordenó iniciar la carpeta por posibles actos constitutivos del delito de tortura.

El Ministerio Público invocó el video difundido en redes sociales y afirmó que se apreciaba cómo Cipriano pudo ver la orden por 10 segundos. Aseguro que después de subir a la camioneta gris se le otorgó copia del documento y se le ofreció llamar a sus familiares, pero él lo rechazó.

Respecto del tiempo, indicó que fue asegurado 15:16 y llevado al Centro de Readaptación Social de Pachuca a las 19:00 horas, es decir el traslado tardó 3 horas y 44 minutos, debido a las condiciones de tráfico.

4.- DENUNCIA CONTRA LA JUEZ DE CONTROL

Durante la audiencia inicial, la defensa aseguró que hubo violaciones a derechos fundamentales, de los que se percató la jueza de control Janeth Montiel, por lo que uno de los familiares de Charrez presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra esta porque sus determinaciones lo tienen sometido a un proceso, pese a que, dijo, debería estar libre.

Montiel argumentó que la audiencia ya había sido iniciada cuando se presentó la querella, por lo que tenía facultades para concluirla.

5.- DESAFUERO

Por el primer delito, que derivó en la muerte de un joven el año pasado, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) solicitó a la Cámara de Diputados federal el retiro de la inmunidad procesal de Charrez. El 23 de abril perdió fue desaforado.

El 8 de octubre de 2018, en un comunicado, la fiscalía informó que Charrez conducía uno de los vehículos involucrados en el accidente vial, pero éste negó el señalamiento y aseguró que bajó del lado izquierdo de la camioneta porque el derecho no abre y el automotor se estaba incendiando.

6.- SITUACIÓN EN MORENA

El 27 de mayo, la Comisión de Honor y Justicia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) suspendió por seis meses sus derechos partidistas con el argumento de que su conducta dañó la imagen del instituto político, pues generó una percepción negativa de los miembros, candidatos, representantes populares y del instituto político en general.

¿QUIÉN ES CIPRIANO CHARREZ?

El diputado federal desaforado nació hace 47 años en Villa de la Paz, Ixmiquilpan, en situación precaria; sin embargo, tuvo la oportunidad de formarse en la Universidad Autónoma de Chapingo (Uach) como ingeniero agrónomo y posteriormente obtener la maestría en economía.

Su vida política inició con la conformación de las organizaciones Movimiento Social Patriótico (MSP) y Movimiento Indígena Otomí A. C., utilizadas para gestionar obra pública y que le sirvieron para obtener el triunfo como candidato a alcalde para el periodo 2012-2016 en su municipio por Acción Nacional.

El blanquiazul lo postuló en 2016 para la diputación local en el distrito V en la LXIII Legislatura, pero no terminó el cargo, pues en diciembre de 2017 buscó ser precandidato del PAN al Senado o a una diputación federal.

No obtuvo el respaldo de la dirigencia y entonces buscó ser el abanderado de Morena, por el que llegó a una curul en San Lázaro.

El exedil tiene dos hermanos: Pascual y Vicente, el primero lo sucedió en la alcaldía de Ixmiquilpan, pero fue desconocido más tarde por el PAN Hidalgo; por ello, en 2018 participó en los comicios para diputados federales en el mismo distrito que Cipriano, pero por el Partido del Trabajo (PT); no obstante, no consiguió ganarle.

Vicente, por su parte, fue postulado como candidato a la presidencia municipal de Zimapán por el PT, pero perdió.

El expanista ha protagonizado numerosas movilizaciones a la Procuraduría y el gobierno del estado con sus organizaciones para demandar obra, pedir seguridad o la intervención de las autoridades en conflictos de la zona.

La madrugada del lunes 2 de septiembre, una pelea entre seguidores del exdiputado y el alcalde de Ixmiquilpan sucitó actos violentos como la quema de patrullas.

