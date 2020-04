Clases a distancia favorecen deserción escolar en zonas marginadas

La mayoría trabaja con sus papás en la milpa, en la albañilería, que deben ayudar a sus papás con el ganado. Lo que hemos notado es que un alumno no estaba reportando nada de tarea, el maestro le llamó por teléfono y le dijo que ya se había casado y que no iba a regresar a la escuela. De otro no sabemos nada porque vive en el cerro, son muchos hermanos y no tiene teléfono".