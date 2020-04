Cirqueros, con miedo a la fase 3 por contingencia del covid-19

PACHUCA.- El proyecto del Circo Jack Terror lleva cerca de 19 años ofreciendo funciones al público, y desde ese entonces, ni la influenza en 2009, ni la prohibición de animales en 2015, ocasionó que estuviera en una crisis como la que ahora ocasionó la contingencia por el covid-19. Si las cosas llegan a empeorar, los trabajadores no saben qué es lo que harán, pues económicamente dependen de esta actividad.

Dilan Morales Vertí, hijo del dueño del circo, recuerda que el pasado 22 de marzo las autoridades municipales y estatales les informaron que, como parte de las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus, no podían ofrecer espectáculos. Dos días después, en México fue declarada la fase dos de la contingencia, por lo que quedó prohibido todo tipo de evento o actividad que reúnan en un mismo lugar a más de 50 personas.

Ese mismo domingo en que fueron notificados de las disposiciones de sanidad, tuvieron que regresarles el dinero a las personas que ya había comprado los boletos para las funciones. Llevaban apenas dos semanas de haber llegado a La Providencia, en Pachuquilla, cuando se vieron en la necesidad de interrumpir los espectáculos.

En entrevista con LSR Hidalgo, el joven trapesista platicó que a partir de ese momento comenzaron a vender fruta, manzanas con chocolate y otras cosas. Los autos en los que ofrecían los boletos y anunciaban las funciones ahora son utilizados para comerciar mercancía.

También publicaron un vídeo en redes sociales en el que le solicitan a la ciudadanía solidarizarse con ellos, pues sin funciones no tienen trabajo y tampoco dinero.

Morales Vertí dijo que las autoridades les informaron que las medidas de prevención tenían vigencia hasta el 30 de abril; sin embargo, Hugo López Gatell, subsecretario federal de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que tres semanas después de que declararon la fase dos de la contingencia (24 de marzo) podría entrar la tercera etapa, la cual consideraron que podría ser la más grave.

"No tenemos idea de qué vaya a pasar, no sabemos qué vaya a pasar. Si llega a pasar esto a fase tres, y resulta que no pueda salir nadie, no sabemos qué vamos a hacer.

Ahorita lo que ha traído la gente lo estamos almacenando, para que cuando llegue esa situación podamos sobrevivir", mencionó el joven circense.

El hijo del dueño del circo indicó que son 21 personas las que trabajan ahí y en total seis familias dependen de los ingresos que generen. Algunos de sus integrantes son de Guadalajara, de Oaxaca, Veracruz, del Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato e Hidalgo.

Mientras, agradecen a todas las personas que se han acercado a darles comida o víveres, pues en este momento viven de eso.

