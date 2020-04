Cerveza Coronavirus, ¿te atreverás a probarla?

¿Se te antoja una Coronavirus? Un empresario hidalguense registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) registró el nombre de coronavirus como marca para una cerveza.

Se trata del presidente del Consejo Regular de Real del Monte-Cornwall, Isaac Palafox Hernández, quien pagó 2 mil 813 pesos para registrar la marca.

De acuerdo con el expediente que se puede consultar en el sitio web del IMPI, el hidalguense inició el trámite el jueves 9 de marzo mediante el abogado mercantil Arturo Chaim Pell.

En el estatus del trámite no hay aún fecha de conclusión del trámite, y, con base a la opinión de Jean Yves Peñalosa, especialista en propiedad intelectual, publicada por diferentes medios nacionales "es probable que el Instituto resuelva que no otorgará la marca debido a que el Artículo 90 en su Fracción XV advierte que no se otorgará una marca cuando cause confusión al público".

Por otra parte, el abogado informó que el proceso de análisis podría tardar entre cuatro y seis meses, ya que realizan un examen de forma y otro de fondo.

DATOS CURIOSOS

No solo pasa en Hidalgo, de acuerdo al diario El País, en España se han realizado por lo menos seis solicitudes para registros de marcas vinculadas al covid-19 con la frase "Yo sobreviví al coronavirus" para productos de papelería, ropa. Y otros para cervezas, publicidad y productos farmacéuticos y material médico.









jgp