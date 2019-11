Central de Abastos en Zapotlán requiere permisos: Sedeco

PACHUCA. – Sergio Vargas Téllez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Hidalgo señaló que edificar una central de abastos en el municipio de Zapotlán de Juárez requiere de permisos de orden municipal para "continuar el proyecto".

En el segundo semestre de 2017 se anunció la creación del Centro de Abastos Miguel Hidalgo con una inversión de mil 500 millones de pesos, de acuerdo con lo que proyectó Arturo Fernández Martínez, presidente de la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento (FLAMA).

Posteriormente, surgió otro plan denominado Metro Abasto Hidalgo, el cual también peticionó asentarse en Zapotlán de Juárez; sin embargo, a dos años de las propuestas ninguna se concreta, toda vez que el titular de la Sedeco argumentó que el tema tiene que ver con ordenamiento territorial y cuestiones de mejora regulatoria en dicho municipio.

Vargas Téllez agregó que actualmente Zapotlán "es el responsable de ese tema" y aunque reconoció que la Secretaría de Economía estatal tiene conocimiento al respecto, indicó que el proyecto continuaría "en cuanto se tengan todos los permisos, la tramitología y la ley se cumpla".

Esto, tras argumentar que la Sedeco no es una entidad regulatoria, sino por el contrario, vincula las inversiones que en este caso podrían asentarse en el municipio.

"Al final son los municipios los que tienen que dar los permisos, nosotros no podemos decir: no te instales, no está dentro de nuestras atribuciones y nosotros no tenemos la facultad de decir, si o no", puntualizó.

Sin embargo, cabe recordar que desde 2018 el alcalde de Zapotlán, Erik Edgardo Islas Cruz, indicó que su administración ya había facilitado dichos permisos y agregó que era la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) quien faltaba por emitir la documentación.

Mientras que, en octubre de este año, durante su comparecencia en el Congreso local, el secretario de Economía fue cuestionado por los legisladores sobre las condiciones de la actual central de abastos ubicada en Pachuca, la cual dijo, debe reubicarse.