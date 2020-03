En caso de inscribirse, debe Félix demostrar que no es priista: Patiño

PACHUCA.- Francisco Patiño Cardona, aspirante a la alcaldía de Mineral de la Reforma por Morena, consideró que las puertas del partido están abiertas para externos, por lo que Israel Félix Soto puede registrar su precandidatura, sin embargo, deberá acreditar que ya no es priista.

Tiene todo su derecho, él creo que todavía es militante del PRI. Tiene que demostrar que renunció en tiempo y forma al PRI, pero si no demuestra eso, y que es una gente de la ciudadanía, yo no le auguro mucho futuro político", expuso.

Según el académico, Morena debe privilegiar a las bases del partido, pues el exsecretario Ejecutivo de la Política Pública no ha realizado esfuerzos para la edificación del instituto, sino que habría decidido dejar a su partido, aunque no hizo pública la renuncia para postularse.

"Si él no demuestra que es una persona honesta y que ya no está en ese partido, yo veo muy difícil que logre la candidatura porque no hace mucho era gente cercanísima al gobernador Omar Fayad", señaló tras inscribirse en el proceso interno.

Según el experredista, el escenario actual de Morena es diferente al de 2018, cuando arribó el Grupo Universidad y hubo candidatos impuestos, pero la militancia "aguantó vara", pues la candidatura a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador estaba en construcción y era la prioridad de los militantes.

La convocatoria que emitió Morena para el registro de candidaturas, abre la participación a personajes externos al partido.

