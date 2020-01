Los candidatos frustrados de los últimos dos procesos electorales

No reunir las firmas necesarias para la candidatura independiente es una de las razones por las que no obtuvieron la postulación. (Foto: collage)

PACHUCA.- Por violentar la ley electoral, no reunir las firmas necesarias, no separarse del cargo a tiempo o no obtener el apoyo de su partido, políticos de distintos partidos hicieron berrinche cuando no obtuvieron la postulación a un cargo público.

IVONE GÓMEZ BAÑOS

El 6 de enero pasado, la asamblea municipal de Mineral de la Reforma otorgó licencia a la síndica hacendaria Neydy Ivone Gómez Baños, quien todavía no define si contenderá por la alcaldía, luego de que en 2018 el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) le quitó el registro.

El 14 de mayo de ese año, los magistrados consideraron fundados los agravios hechos por los partidos Morena y Nueva Alianza, respecto de que la edil violó el artículo 9 del Código Electoral del Hidalgo, el cual establece que los miembros de los ayuntamientos deben dejar el puesto 90 días antes de los comicios.

En su lugar, los panistas optaron por respaldar a Areli Maya Monzalvo, quien pese a la ola morenista que dejó sin alguna curul al blanquiazul por mayoría relativa, consiguió una posición plurinominal como la candidata perdedora más votada de Acción Nacional.

ALEJANDRO MORENO ABUD

El 14 de enero de 2016, el exdirigente panista hizo públicas sus intenciones de contender por la presidencia municipal de Pachuca, pues aseguró que las reglas de paridad –aplicadas por primera vez en esa elección concurrente– especificaban que el candidato en la capital sería hombre.

Moreno Abud incluso se reunió con integrantes de la Federación de Organizaciones Independientes (Foideh) para que lo apoyaran en la jornada electoral, pero al final la postulación recayó en la actual edil Yolanda Tellería Beltrán y éste fue postulado como síndico.

El 20 de abril de 2018, tras 18 años de militancia en el blanquiazul, el asambleísta renunció y se sumó a Morena, donde realiza actividades en las colonias al lado de Canek Vázquez Góngora, expriista que pretende la candidatura en la capital.

ARMANDO MERA OLGUÍN

En 2016, el exregidor de Progreso de Obregón Armando Mera Olguín presentó su manifestación de intención para participar como candidato independiente a la alcaldía, sin embargo, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) le negó el registro con el argumento de que el artículo 125 de la Constitución Política de Hidalgo prohíbe la reelección de presidentes municipales, síndicos y regidores.

En esa ocasión, el edil no controvirtió ante los tribunales la decisión del organismo administrativo. Sin embargo, actualmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) permite que los asambleístas en funciones contienden por un puesto diverso al que ostentan.

LUIS BAÑOS GÓMEZ

En 2018, el excoordinador de la bancada panista en la LXIII Legislatura quiso reelegirse en el distrito XVII con cabecera en Villas del Álamo -Mineral de la Reforma y Epazoyucan–; no obstante, el género determinado por el comité estatal fue mujer, por lo que la decisión fue tomada por el grupo del alcalde Raúl Camacho Baños.

El exdiputado publicó su renuncia al PAN el 16 de enero de 2019; no obstante, permanece en las filas e incluso su esposa, la regidora Tania Sánchez Farías, ganó la presidencia del Comité Directivo Municipal el año pasado.

LOS CHARREZ PEDRAZA

Tras romper su relación con el PAN, el alcalde de Ixmiquilpan se acercó a Morena para que lo postulara como aspirante a diputado federal por el distrito V, sin embargo, ese sitio se lo otorgaron a su hermano Cipriano, luego de que el mismo abandonó al blanquiazul, el cual respaldó la candidatura de Margarita Ramos Villeda en la coalición Por Hidalgo al Frente.

Pascual Charrez finalmente fue postulado por el Partido del Trabajo, pero no consiguió ganarle a su hermano.

PORFIRIO MORENO JIMÉNEZ

El exaspirante a gobernador por la vía independiente tenía que reunir en 2016 57 mil 900 firmas, equivalente a 3 por ciento del padrón electoral de Hidalgo, sin embargo, sólo consiguió 30 mil, por lo que el IEEH no avaló su registro.

Además, el organismo dio vista a la procuraduría porque el oriundo de Tizayuca no entregó la documentación que acreditara de dónde obtuvo un centenar de las rúbricas.









