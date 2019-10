Tras disputa y supuesto disparo, cancelan asamblea de Morena en Huejutla

Luego de que se canceló la asamblea de Morena en Huejutla por presuntamente una detonación de arma de fuego y disputas entre los asistentes, Marco Artemio Prieto Saavedra, excandidato a diputado federal, señaló que no se permitió el registro a indígenas que están afiliados al partido porque no presentaron el código QR de identificación, el cual no imprimieron porque no tienen acceso a internet, acusó.

El morenista señaló que a la asamblea sí se permitió el acceso a militantes que pertenecen a grupos de Gelacio Velázquez Hernández, subdelegado de Programas para el Desarrollo en Huejutla; Andrés Caballero, presidente con licencia del Consejo Estatal de Morena y Luis Enrique Cadena, secretario de Organización.

En la asamblea de este domingo serían electos 10 consejeros para representar el distrito de Huejutla.

De acuerdo con Prieto Saavedra, se interpondrá una denuncia ante la Comisión Nacional de Honor del Movimiento de Regeneración Nacional.

emh