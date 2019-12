CAASIM cierra oficinas, abrirá el 5 de enero; recibe reportes en redes sociales

PACHUCA.- A partir de este sábado y hasta el 4 de enero de 2020 la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) cerrará sus oficinas y no tendrán acceso a los usuarios en las áreas de atención a usuarios y cajas de cobro, por lo que el servicio se reanudará hasta el 5 de enero.

Sin embargo, la atención de aclaraciones y reportes se llevará cabo a través de la línea telefónica 71 7 43 00 o las redes sociales del organismo descentralizado.

El área de comunicación social de CAASIM informó a LSR Hidalgo que habrá una brigada de las áreas operativas atendiendo los reportes que sean informados por los usuarios.

A pesar de este anuncio, a través de redes sociales algunos usuarios comenzaron a manifestar irregularidades como en la sucursal de Matilde no están brindando servicio desde el 25 de diciembre, que en Real Toledo y Mineral del Oro no hay servicio, además de que algunos acusan que no responden en la línea telefónica para levantar reportes.





