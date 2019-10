Buscan declarar áreas naturales protegidas en Pachuca

PACHUCA.- El nuevo "Reglamento para la Gestión Ambiental de Pachuca" busca declarar áreas naturales protegidas al norte del municipio, ya que el sur y centro de la ciudad se convirtieron en zonas urbanizadas, informó el regidor Octavio Castillo Acosta.

El ordenamiento aprobado por unanimidad en sesión de cabildo fue turnado a la Oficialía Mayor del municipio, posteriormente será enviado al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

En entrevista, el asambleísta señaló que el nuevo ordenamiento permite la preservación de espacios naturales al norte del municipio, donde existen polígonos de diferentes tamaños "que pudieran ser aprovechados y declararse como áreas protegidas".

Sin embargo, explicó que la declaración de zonas con protección no será exclusiva de predios municipales, ya que cualquier particular o institución podrá peticionar a través del Reglamento para la Gestión Ambiental que sus propiedades se declaren reguardadas.

Castillo Acosta acotó que al norte del municipio hay zonas potenciales para clasificarse en protección; sin embargo, omitió especificar localidades tras argumentar que el municipio labora en otro reglamento alterno en materia ecológica que si determinará las áreas a proteger.

De acuerdo con el asambleísta, el Reglamento para la Gestión Ambiental que contiene 159 artículos, enlista causales de sanciones como no respetar el arbolado urbano y palmeras, además de contaminar el agua, aire y tierra; no obstante, apuntó que la implementación de un nuevo ordenamiento no es sancionar con fines recaudatorios, sino "promover el cuidado del medio ambiente".

Cabe recordar que apenas el 6 de agosto de 2019, la Secretaría de Medio Ambiente de Pachuca autorizó la tala de cinco árboles, dos cedros blancos y tres fresnos ubicados en la calle Artículo 33 del fraccionamiento Constitución, lugar donde se pavimenta dicha vialidad por más de un millón de pesos.

emh