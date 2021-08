No tengo diferencias con el gobierno federal: Baptista

PACHUCA.-El coordinador del grupo legislativo de Morena, Ricardo Raúl Baptista González, dijo no tener diferencias con el gobierno federal y reiteró que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, no estuvo a la “altura” para proponer una solución a las diferencias políticas entre el Ejecutivo de Hidalgo y el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local.

Luego de que el martes Baptista González señalara que el subsecretario de Gobernación federal no estaba a la “altura” de las “necesidades” de la bancada de Morena de la LXIV Legislatura, este viernes el presidente de la Junta de Gobierno del Legislativo dijo que en la reunión que tuvo el 28 de junio con Peralta Saucedo —donde trataron temas como las diferencias que tiene con el gobernador Omar Fayad Meneses—, este no les propuso una solución, por lo que justificó que a esto se debió su comentario y no a diferencias con el funcionario de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nos manda a llamar para tratar el asunto de que paráramos lo que se iba a aprobar en el Pleno y no nos propuso ninguna solución. La intervención de la instancia de Gobernación no fue proponernos una salida, simplemente nos pidió que no se hiciera”

“Se hizo, subimos una ley donde ya no están los temas de diferendo con el gobernador. Entonces, reitero, eso se está haciendo aquí en el territorio, ya sin intervención. Entonces no hay diferendo, lo que dije no fue descalificativo, simplemente no propuso y nosotros ya hicimos”, dijo Baptista González, en el evento de la mesa regional de trabajo para el proceso nacional de armonización normativa en materia de movilidad, en el Congreso local.

DIFERENCIAS CON SECRETARIOS DEL GOBIERNO DE HIDALGO

Ricardo Baptista dio a conocer que ayer se reunió con el secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, para continuar con las pláticas con el líder del Ejecutivo, en las que tratan temas como la gobernabilidad de los próximos 26 meses que durarás la actual Legislatura, que se garantice el ejercicio legislativo de las mayorías en el Congreso y las actividades de los diputados, así como mejorar la relación con los titulares de las dependencias estatales.

Dijo que le preguntó Vargas Aguilar sobre su declaración a un periódico local, en la que supuestamente aseguraba que el coordinador del grupo legislativo de Morena no había tenido dialogo con el mandatario estatal, y según Baptista González el secretario dijo que no tenía conocimiento de las pláticas.

Además, señaló que en la semana la diputada María Corina Martínez García, también de Morena, había acordado una reunión con el secretario de Educación Pública estatal, Atilano Pérez Rodríguez, a la cual acudió con su compañero de bancada Humberto Augusto Veras Godoy y del PAN Areli Maya Monzalvo, motivo por el cual supuestamente el funcionario no los recibió.

Recibió a la diputada Corina y eso es una falta de respeto a los diputados que la acompañaban y esas cosas son las que tenemos que arreglar”, dijo.

Martínez García agregó que hoy también le negaron asistir a un recorrido al C5i de Hidalgo, al cual sí fue invitado su compañero de bancada Víctor Osmid Guerrero Trejo.

emh