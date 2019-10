Avance del bacheo al 40 por ciento: Tellería

PACHUCA.- A dos meses de culminar el periodo para la entrega de calles bacheadas en Pachuca, la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán señaló que la ejecución de los trabajos, que costaron más de 24 millones de pesos al ayuntamiento, reportan un avance de apenas el 40 por ciento.

Tras la inauguración de la Feria del Empleo Metropolitana, la alcaldesa enunció que los 24 millones 504 mil 115 pesos que aprobó el cabildo en el primer semestre del año se están aplicando en la restauración de calles, cuyo avance es menor del 50 por ciento.

Sin embargo, la conclusión de los trabajos está prevista para el 18 diciembre; es decir, faltan sólo 63 días para la entrega de los más de 100 mil metros cuadrados de rehabilitación en calles.

Lee más en LSR Hidalgo: Costó Steve Aoki 2mdp, gobierno recaudó 1.8 mdp

Al respecto, Tellería Beltrán previó que las condiciones climáticas mejoren para la ejecución de la obra.

Las lluvias están siendo más tardadas, más espaciosas, (ojalá que) podamos transitar con mayor velocidad para poder cumplir con el reto".

La alcaldesa agregó que aún no recibe fecha por parte del gobierno estatal para otorgar los 75 millones de pesos etiquetados para Pachuca, recurso que precisó, será aplicado para 30 obras consistentes en rehabilitación de asfalto.

No obstante, aclaró que, al no existir una fecha, el ayuntamiento a través de su Secretaría de Administración no puede emitir licitaciones hasta que el recurso esté en las arcas del gobierno municipal.

Estamos apresurando, revisando qué recursos van a bajar para agilizar las licitaciones y poder cumplir en tiempo y forma".

LANZA PACHUCA 5 LICITACIONES

Aunque la presidenta municipal puntualizó que no puede emitir licitaciones en tanto el gobierno estatal no le otorgue los recursos extraordinarios correspondientes al ejercicio fiscal 2019; la alcaldía de Pachuca licitó del 7 al 15 de octubre cinco procedimientos de obra pública que pagará a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).

La ejecución consiste en la construcción de drenaje sanitario en las colonias de: San Antonio, Santa Matilde, Huixmí, La Loma y Ampliación El Palmar, cuyos procesos están en etapa de selección a las empresas que realizarán los trabajos.

Sin embargo, el ayuntamiento peticionó culminar los trabajos entre el 28 y 31 de diciembre de este año; es decir, en un plazo de 58 a 60 días naturales las firmas ganadoras deberán llevar drenaje a las colonias enunciadas.

Apenas en la tercera semana de octubre, los empresarios que aglutina el Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo (CCEH) advirtieron que los ayuntamientos y el estado emiten licitaciones que piden concluir antes del cierre de 2019, lo que hace que los constructores laboren "contra reloj".

emh