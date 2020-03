Aumenta venta de cubreboca de tela; solo así recomienda la OMS su uso

PACHUCA.- Ante la escases de cubreboca en farmacias y súper mercados por la propagación del covid-19, las mascarillas de tela se abren paso en el mercado y son ofertadas a través de redes sociales. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que solo son necesarias en ciertos casos, asimismo se tiene que cuidar el uso que se les da para que sean eficaces.

En redes sociales usuarios comienzan a ofrecer las mascarillas a un costo que oscila entre los 15 y 20 pesos, ya sea por mayoreo o menudeo. Algunos son lisos y otros tienen figuras, pero todos son lavables.

Sin embargo, el subsecretario federal de Salud, Hugo López-Gatell indicó, en una conferencia de prensa, que los cubreboca convencionales no representan un mecanismo efectivo de protección contra el coronavirus.

Mientras que la OMS señala que, si se está sano, solo se necesita usar mascarilla en caso de que atiendan a alguna persona que se sospeche que contrajo el virus y si tiene tos o estornudos.

También subraya que solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos, por lo que recomienda aprender a usarla y eliminarla correctamente.

¿CÓMO USAR, QUITAR Y DESECHAR?

De acuerdo con la OMS, antes de ponerse la mascarilla debe lavarse las manos con agua y jabón o gel antibacterial; cubrirse la boca y nariz con el artículo y asegurarse que no haya espacio entre su cara y la máscara; cambiarla en cuanto esté húmeda y no reutilizar las que son de un solo uso; mientras que para quitársela recomienda no tocar la parte delantera y tirar de los hilos, así como desecharla de inmediato en un recipiente cerrado y lavarse las manos después de haber hecho el procedimiento.

mai