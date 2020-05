AUDIO | Con rap piden: "Cuida a la gente de Hidalgo"

Quédate en casa es la regla de oro y si tienes que salir usa cubrebocas, te lo imploro, escúdate, cúbrete, entiéndelo, quizá no tengas otra oportunidad, susana distancia, compréndelo, hay que aplicarse con urgencia y seriedad, si no tengo a qué salir, pues no salgo, cuídate, cuida a la gente de Hidalgo".