Tras no ser atendidos por diputados, provida amaga con bloquear carreteras

PACHUCA.- Dos horas después de tomar el Pleno del Congreso de Hidalgo, integrantes de movimientos provida amagaron con cerrar carreteras del estado, luego de no haber sido atendidos por los diputados locales.

Nancy Cordero Casares, presidenta de Juntos Custodiando la Vida, omitió dar detalles sobre las vías de comunicación que bloquearían, así como tampoco quiso informar si el próximo martes acudirán de nuevo a la sede del Poder Legislativo a manifestarse.

Debido a que no fueron atendidos por los legisladores, quienes tomaron la decisión de suspender la sesión de este jueves y continuarla hasta el próximo martes, por no existir las condiciones de seguridad, la también integrante del Movimiento Nacional por la Vida Vive México consideró que los diputados no escuchan "al pueblo", pues recordó que el 15 de octubre entregaron más de 70 mil firmas de personas que están en contra de la despenalización del aborto.

Lee más en LSR Hidalgo: El emotivo mensaje de Diana Tinoco a su hermana Lorena

Consideró que quienes están a favor de la Interrupción Legal del Embarco (ILE) son una "minoría" y pidió que demuestren lo contrario con firmas.

"No se presentaron y deben asumir su compromiso y lo van a lamentar. Debido a que no desean atendernos entonces van a escuchar la voz del pueblo.

Están advertidos, no manchen sus manos de sangre", mencionó.

Además, consideró que los legisladores están aprobando "cosas a través de sus ideologías personales" e insistió en que existen pruebas legales y científicas para proteger la vida desde la concepción.

También acusó injerencia de organizaciones internacionales como la ONU.

En el pronunciamiento que leyeron, pidieron destitución del cargo y juicio político en contra de los diputados que voten a favor del ILE y que se "desechen" las iniciativas.

emh