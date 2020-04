Atención y prevención de violencia durante contingencia

Ya ha sido señalado que ante la contingencia por covid-19, quienes se encuentran en mayor riesgo de sufrir algún tipo de violencia son las niñas, niños, adolescentes y mujeres, esto se va extremando si, además, presentan algún tipo de discapacidad u otra condición.

Hasta 2017, seis de cada 10 niñas, niños y adolescentes de entre uno y 14 años habían experimentado algún método violento de disciplina en sus hogares; una de cada dos sufrió alguna agresión psicológica por parte de alguna persona miembro de su familia, las más afectadas son las niñas y adolescentes, siete de cada 10 fueron víctimas de alguna agresión en sus hogares; para 2020, parece que la situación de contingencia eleva los números, pues muchos de los agresores están en los hogares.

En algunos estados ya están reflejándose los reportes de violencia, un ejemplo es en la Ciudad de México (CDMX) donde según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, en el mes de marzo existe un aumento de 70 por ciento de los reportes de violencia familiar, en comparación con este mismo mes del año pasado, misma situación que se presenta en Nuevo León, donde se dispararon las cifras en un 35 por ciento durante la contingencia.

Para el estado de Hidalgo no encontré cifras oficiales, sin embargo, no se debe perder de vista que no es particularidad de una ciudad o un estado, la violencia en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres sucede en todo el país, además, revisando los efectos de la contingencia en 2009 por la influenza AH1N1, se prevé un aumento claro y necesitamos estar preparadas y preparados como sociedad, pero sobre todo los gobiernos, para atender las situaciones que se presenten. Sin omitir que como acompañante, también he notado un aumento de solicitudes de acompañamiento durante la contingencia.

Y aunque ya hemos escrito sobre esto (muchas compañeras lo han hecho también) no podemos dejar el tema, pues no existen, o al menos, desde el gobierno federal hasta los gobiernos locales, no han presentado acciones para atender y prevenir esta urgente situación.

Por lo tanto, les recuerdo que es necesario atender las denuncias que lleguen a hacerse y ofrecer alternativas para aquellas niñas, niños, adolescentes y mujeres que sufran violencias dentro de sus hogares, que en este momento no pueden ni deben ser las que normalmente se toman, sino aquellas acercadas a las realidades y necesidades que tienen ante la contingencia por covid-19.